Nagasaki obeležio 80 godina od eksplozije atomske bombe

Nagasaki je danas obeležio 80 godina od eksplozije američke atomske bombe, koja je na taj grad bačena pred kraj Drugog svetskog rata, zbog čega je poginulo više desetina hiljada ljudi.

Sjedinjene Američke Države (SAD) izvele su nuklearni napad na Nagasaki 9. avgusta 1945. godine, tri dana nakon sličnog napada na drugi japanski grad, Hirošimu, u kojem je poginulo 140.000 ljudi.

Japan se ubrzo nakon toga predao i okončao rat 15. avgusta iste godine.

Današnjoj komemoraciji u Parku mira prisustvovalo je oko 2.600 ljudi, među kojima je bilo i oko 90 stranih zvaničnika, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Nagasakija Širo Suzuki i premijer Japana Šigeru Išiba.

Okupljeni su u 11.02 minutom ćutanja odali počast nastradalima, jer je tada atomska bomba eksplodirala iznad grada.

Suzuki je izjavio da je egzistencijalna kriza čovečanstva neizbežna za svakoga ko živi na Zemlji, a da je sećanje grada na bombardovanje zajedničko nasleđe koje bi trebalo da se prenosi na buduće generacije.

„Da bismo Nagasaki učinili poslednjim mestom atomskog bombardovanja ikada, ići ćemo ruku pod ruku sa građanima širom sveta i maksimalno se posvetiti ukidanju nuklearnog oružja i ostvarenju trajnog svetskog mira“, dodao je on.

Nakon Suzukijevog govora pušteno je nekoliko desetina golubova, kao simbol mira.

Dva zvona na katedrali Urakami, koja je uništena u bombardovanju, ponovo su zazvonila nakon što su volonteri obnovili jedno od njih koje je nestalo nakon napada.

Nagasaki je juče bio domaćin „Mirovnog foruma“, gde su oni koji su preživeli napad podelili iskustva sa više od 300 mladih iz zemalja širom sveta.

Građani koji su preživeli napad frustrirani su rastućom nuklearnom pretnjom i podrškom međunarodnih lidera za razvoj ili posedovanje nuklearnog oružja radi odvraćanja, a oni kritikuju odbijanje vlade u Tokiju da potpiše ili učestvuje u Sporazumu o zabrani nuklearnog oružja.

Nagasaki je pozvao zvaničnike skoro svih zemalja sveta da prisustvuju današnjoj komemoraciji, a Kina je saopštila da neće poslati delegaciju, bez navođenja razloga.

Prošlogodišnjoj komemoraciji nije prisustvovao američki ambasador sa još nekoliko zapadnih zvaničnika, kao odgovor na odbijanje Nagasakija da pozove Izrael.

(Beta)

