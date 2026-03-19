Nagrada Beli anđeo za unapređenje obrazovanja u Srbiji dodeljena državnoj sekretarki u prosveti

Nagrada "Beli anđeo" za unapređenje obrazovnog sistema Srbije uručena je danas državnoj sekretarki u Ministarstvu prosvete Vesni Nedeljković u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.

Nedeljković je zahvalila na tom priznanju i istakla da ta nagrada predstavlja priznanje i potvrdu dosadašnjih rezultata, ali i dodatni podstrek u daljem radu.

„Ova nagrada predstavlja podstrek da i dalje nastavim posvećeno i predano da unapređujem sistem obrazovanja i vaspitanja u najboljem interesu svakog deteta u Srbiji, ali i svih zaposlenih u ovom velikom i složenom sistemu, koji je od ogromnog značaja za budućnost naše zemlj“, navela je ona, sa prenelo ministarstvo u saopštenju.

Priznanje se dodeljuje u sklopu projekta „Put ka vrhu“, koga od 2000. godine zajednički realizuju Privredna komora Srbije, Unija poslodavaca Srbije, javni servis Radio-televizije Vojvodine i Media invent.

„Nagrada ‘Beli anđeo’, predstavlja prestižno priznanje za vrhunske rezultate u različitim oblastima društvenog života, privrede i kulture. Figura Belog anđela simbolizuje čistotu, umetničku vrednost i najviša dostignuća i uručuje se istaknutim pojednicima i institucijama u Srbiji“, piše u saopštenju.

Na svečanosti pored dodela nagrada „Beli anđeo“ dodeljena su i priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“ najuspešnijim pojedincima i institucijama iz različiih oblasti privrednog i društvenog života Vojvodine.

(Beta)

