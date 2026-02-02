Nagrada Gordana Suša za televizijsko novinarstvo uručena Radovanu Seratliću sa TV Nova

Novinaru televizije Nova S Radovanu Seratliću večeras je uručena regionalna nagrada za televizijsko novinarstvo „Gordana Suša“ za 2025. koju četvrti put dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) sa partnerskim udruženjima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Njemu je nagrada, između ostalog, uručena jer je zajedno s grupom od 80 studenata u aprilu 2025. biciklom prešao 1.400 kilometara do Strazbura izveštavajući o tom putovanju za televizije Nova i N1.

Prilikom uručenja nagrade, u Centar za kulturnu dekontaminaciju ušla je grupa od više desetina studenata sa kojima je Seratlić vozio „Turu do Strazbura“, kao i kolege novinari, koji su mu svi pojedinačno čestitali i proslavili sa njim.

Seratlić je naveo da je to bilo iznenađenje za njega i da nije znao da će doći na uručenje nagrade, a potom ih pojedinačno sve predstavio i zahvalio im, pa je svako od njih pozdravljen aplauzom.

Dodao je da su na biciklističku turu 80 studenata i on išli različitim povodima, ali da su radili sličnu stvar – nosili vest: „Oni su nosili vest kroz šest država ka evropskim institucijama, ja nazad ka Srbiji“.

Naveo je da je nagrada kojunje dobio ima najviše suvlasnika: kolega, snimatelja i vozača koji su išli s njima, kao i reporterima N1 i Nove koji su takođe izveštavali o toj turi.

Dodao je da on „nagradu danas on drži u rukama, ali da veruje da će je uskoro držati i studenti“.

Žiri je u odluci naveo da je Seratlić uspeo da „pomeri profesionalne standarde za dodatni nivo nesvakidašnje originalnosti – na dva točka“ .

„Prateći studentsku biciklističku ‘Turu do Strazbura’, i sam biciklirajući sa studentima, Seratlić je – uz sav rizik koji preuzimao vrteći pedale dok je uživo merio reči o studentskoj misiji – pokazao i dokazao da se istovremeno mogu objediniti svi principi objektivnog, profesionalnog i odgovornog novinarstva, uz samopouzdanje i elokvenciju nadograđenu novom dimenzijom – uključenjima tokom vožnje, uz izjave, intervjue, reporterske impresije“, navodi se u obrazloženju.

Ističe se da je Seratlić na turi od 1.400 kilometara „u etru ispisivao da novinarska etika, profesionalni kodeksi, bez obzira na sve okolnosti, uvek mogu i treba da budu u službi javnog interesa, uz jasan, ali nenametljiv stav“.

Članica žirija, novinarka Branka Mihajlović kazala je da žiri nije imao dilemu da je, dodeljujući nagradu Seratliću, tu nagradu dodelio i njegovim kolegama sa N1 i Nove za izveštavanje o studentskim protestima.

U najužem izboru za dodelu nagrade, od 11 kandidata, bili su i novinarka hrvatskog RTL-a Danka Derifaj i novinarka Al Džazire Balkans Nataša Kovačev.

NUNS je osnovao Nagradu Gordana Suša sa ciljem da sačuva i održi sećanje na Gordanu Sušu (1946-2021), jednu od najboljih televizijskih novinarki i predsednicu NUNS od 1999. do 2002.

Suša je upamćena po izuzetnom profesionalizmu, velikoj hrabrosti i beskompromisnoj borbi za medijske slobode i ljudska prava.

Dosadašnji dobitnici nagrade su Hrvoje Krešić, novinar televizije Nova TV iz Zagreba, Ivana Dragičević, novinarka TV N1 Hrvatska, i Maja Nikolić, novinarka beogradske redakcije N1.

U žiriju su ove godine bili: Sanja Kljajić (potpredsednica NUNS-a), Borka Rudić (generalna sekretarka Udruženja BH novinari), Hrvoje Zovko (predsednik Hrvatskog novinarskog društva), prošlogodišnja dobitnica nagrade Maja Nikolić, kao i prijatelji i saradnici Gordane Suše, novinari Branka Mihajlović i Velimir Ilić.

(Beta)

