Najmanje 50 osoba ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze, izraelski vojnik poginuo u borbama

Najmanje 50 osoba, među kojima 22 dece, ubijeno je noćas u izraelskim napadima na Pojas Gaze, dok je jedan izraelski vojnik poginuo u borbama na toj palestinskoj teritoriji, javila je agencija Frans pres.

„Najmanje 50 ljudi je poginulo, uključujući 22 dece, u izraelskih udarima na Pojas Gaze koji traju od sinoć“, rekao je portparol Civilne zaštite u Gazi, Mahmud Basal.

On je dodao da je oko 200 ljudi ranjeno.

Napadi su „jasno i flagrantno kršenje sporazuma o prekidu vatre“, rekao je Basal, dodajući da je situacija u Pojasu Gaze „katastrofalna i zastrašujuća“.

Izraelska vojska je saopštila da je jedan njen vojnik poginuo juče u Pojasu Gaze, uprkos primirju koje je na snazi od 10. oktobra između Izraela i palestinskog pokreta Hamasa.

Kako se navodi, 37-godišnji vojnik je poginuo u borbama na jugu Pojasa Gaze.

Vojska je optužila Hamas za kršenje primirja.

(Beta)

