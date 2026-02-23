Najmanje 73 ljudi poginulo prilikom hvatanja bosa meksičkog kartela i posle njegove smrti

Najmanje 73 osobe su poginule u pokušaju države Meksiko da uhvati ozloglašenog vođu kartela Halisko Nova generacija i potom u nasilnim posledicama njegove smrti, saopštile su danas tamošnje vlasti.

Veći deo zemlje plašio novog talasa nasilja. Broj žrtava koji su izneli bezbednosni zvaničnici uključuje pripadnike bezbednosnih snaga, osumnjičene članove kartela i druge ljude.

Nemesio Osegera Servantes, zvani „El Menčo“, bio je šef jedne od najbrže rastućih kriminalnih mreža u Meksiku, poznate po švercu fentanila, metamfetamina i kokaina u SAD i u organizovanju drskih napada na vladine zvaničnike u Meksiko.

Njegov narkokartel je na njegovu smrt odgovorio nasiljem velikih razmera, uključujući blokade puteva i paljenje vozila.

Osegera Servantes je preminuo posle oružanog sukoba u svojoj rodnoj državi Halisko kada je meksička vojska pokušala da ga uhapsi.

Meksički ministar odbrane Rikardo Trevilja rekao je danas da su snage bezbednosti pratile jednu od romantičnih partnerki Osegere Servantesa do njegovog skrovišta u Tapalpi.

Osegera Servantes i dva telohranitelja pobegli su u šumovito područje gde su teško ranjeni iz vatrenog oružja.

Uhapšeni su i preminuli na putu za Meksiko Siti, rekao je Trevilja.

Na drugoj lokaciji u Halisku, vojnici su ubili još jednog visokorangiranog člana kartela za koga je Trevilja rekao da je koordinirao nasilje i nudio više od 1.000 dolara za svakog ubijenog vojnika.

Među poginulima je 25 pripadnika Meksičke nacionalne garde koji su ubijeni u šest odvojenih napada, rekao je ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč.

Prema njegovim rečima, oko 30 osumnjičenih za krivična dela ubijeno u Halisku, a četvorica su ubijena u susednoj državi Mičoakan.

Takođe su poginuli zatvorski čuvar i agent državnog tužilaštva.

Nekoliko meksičkih država otkazalo je danas časove u školama, a lokalne i strane vlade upozorile su svoje građane da ostanu u kućama.

Predsednica Klaudija Šejnbaum pozvala je na smirenost, a vlasti su saopštile da je do danas uklonjeno svih 250 blokada kartela u 20 meksičkih država.

Bela kuća je potvrdila da su SAD pružile obaveštajnu podršku operaciji hvatanja vođe kartela i pohvalila meksičku vojsku zbog hapšenja čoveka koji je bio jedan od najtraženijih kriminalaca u obe zemlje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com