Najmanje devet osoba poginulo u jakim kišama na jugu Ukrajine

Najmanje devet osoba je poginulo među kojima i jedno dete, u jakim kišama koje su zahvatile ukrajinsku južnu oblast Odesu, saopštile su jutros spasilačke službe.

„Celu noć spasioci su radili na evakuaciji ljudi zarobljenih u poplavama, na izvlačenju vozila, ispumpavanju vode iz zgrada“, objavila je hitna služba preko Telegrama uz slike potopljenih automobila i spasilaca kako pomažu ljudima.

Gradonačelnik Odese Genadij Truhanov javio je noćas da je za sedam sati u gradu palo kiše koliko padne u dvomesečnom periodu.

„Ni jedna mreža odvoda ne može da podnese takav teret“, dodao je on.

U Ukrajini su nastavljena bombardovanja ruske vojske koja kontroliše oko 20 odsto njene teritorije, tri i po godine od pokretanja velike invazije u februaru 2022.

U Hersonu na jugu zemlje jedan muškarac poginuo je u ruskom napadu, prema lokalnoj vojnoj administraciji.

U Harkovu, na severoistoku Ukrajine, kako su objavile vlasti, u noćašnjim jakim udarima šest osoba je ranjeno, među kojima jedan policajac.

(Beta)

