Najmanje šest osoba poginulo kada se zapalio autobus u Švajcarskoj

Najmanje šest osoba je poginulo, a tri su teže povređene sinoć kada se zapalio autobus u Švajarskoj, objavila je policija.

Policija istražuje da li je požar koji je izbio u autobusu u gradu Kerzers, na oko 25 kilometra zapadno od glavnog grada Švajcaerske Berna, namerno izazvan.

U požaru je poginulo najmanje šest osoba, tri sa teškim povredama su prevezene u bolnicu dok su dve zbrinute na licu mesta, objavila je policija.

Portparol policije kantona Friburg rekao je sinoć da je moguće da je „namerni čin“ .

Još nije poznat uzrok požara ali istraga je u toku oko toga da li je namerno izazvan.

Ima navoda da se jedna osoba polila benzinom, ali vlasti su rekle da ne mogu odmah to da potvrde, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Kristijan Bilman koji predstavlja policiju Friburga rekao je za švajcarsku televiziju SRF: „Kruže informacija da se jedna osoba polila zapaljivom tečnošću na autobusu i da je to izazvalo požar, ali to je deo tekuće istrage“.

Predsednik Švajcarske Gi Parmelen napisao je sinoć da ga „šokira i razstužuje da su još jednom ljudi izgubili život u ozbiljnom požaru u Švajcarskoj“.

Požar u autobusu podseća građane na novogodišnji požar u švajcarskom skijalištu u Kran Montani kada je poginula 41 mlada osoba.

Nema indikacija da se radi o terorističkom napadu, rekao je jutros za švajcarsku televiziju RTS Marcijal Pužen šef komunikacija za kantonalnu policiju Friburga.

Regionalnom autobuskom linijom upravlja PostBus, koji je povezan sa nacionalnom poštanskom službom. Švajcarski mediji preneli su slike autobusa zahvaćenog požarom.

„Kada su spasilački timovu stigli do mesta videli su da je vozilo potpuno zahvaćeno vatrom“, saopštila je regionalna vlada.

Zapaljeni autobus uklonjen je tokom noći i saobraćaj jutros redovno funkcionište.

