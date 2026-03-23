Najveća broj penzionera u Srbiji prima penziju manju od 45.000 dinara

Najveći broj penzionera u Srbiji prima penziju manju od 45.000 dinara (oko 450 američkih dolara) što je ispod ili na samoj granici siromaštva, saopštila je u ponedeljak Koalicija "Niš, moj grad".

Reagujući na izjave državnih zvaničnika koji tvrde da penzioneri u Srbiji žive bolje nego penzioneri u Nemačkoj, Luksemburgu i Norveškoj, ta organizacija je navela da čak 700.000 penzionera, odnosno 42 odsto od ukupnog broja penzionera, ima penziju do 450 dolara.

„Više od 700.000 penzionera nalazi se u toj kategoriji, dok značajan broj njih prima i ispod 25.000 dinara mesečno (250 dolara). U takvim uslovima, svaka tvrdnja o boljem životu u odnosu na razvijene evropske države predstavlja grubo ignorisanje realnosti“, naveli su saopštenju.

Istakli su da se više od trećine penzionera odriče adekvatne ishrane kako bi uspeli da uštede ili pokriju osnovne troškove života.

„Njihov redosled troškova jasno pokazuje prioritete nametnute siromaštvom. Najpre plaćaju račune i dažbine, zatim lekove i medicinske usluge, a tek potom hranu i to minimalna“, dodaje se.

Dodali su da se ne smeju zaboraviti ni desetine hiljada starijih žena koje nemaju nikakvu penziju i koje su prepuštene same sebi ili nedovoljnom sistemu socijalne zaštite.

(Beta)

