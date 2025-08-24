Nalog za hapšenje bivšeg premijera Južne Koreje zbog pomaganja bivšem predsedniku

Južnokorejski tužioci su izdali nalog za hapšenje bivšeg premijera Han Dak-soa, osumnjičenog da je pomogao bivšem predsedniku Jun Suk Jeolu da proglasi vanredno stanje, a zatim lagao na sudu.

Očekuje se da će sud u narednim danima preispitati validnost naloga za hapšenje 76-godišnjeg bivšeg premijera.

Ukoliko bude potvrđen, to bi bio prvi put u istoriji Južne Koreje da su bivši predsednik i bivši premijer u zatvoru.

Supruga Jun Suk Jeola, Kim Kjon Hi, takođe je iza rešetaka zbog manipulacija na berzi.

„Tužioci su zatražili nalog za hapšenje Hana zbog pomaganja vođi u pobuni, krivokletstva, falsifikovanja zvaničnih dokumenata i oštećenja javnih dokumenata“, rečeno je na konferenciji za novinare.

Jun je uvukao Južnu Koreju u političku krizu kada je pokušao da svrgne civilnu vlast 3. decembra 2024. godine.

Tadašnji predsednik je poslao naoružane vojnike u parlament kako bi sprečili poslanike da glasaju protiv njegovog proglašenja vanrednog stanja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com