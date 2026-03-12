Naoružan muškarac uleteo vozilom u sinagogu kod Detroita, ubijen u razmeni vatre s obezbeđenjem

Policija američke savezne države Mičigen javila je da je u toku aktivni incident sa pucnjavom kod sinagoge Templ Izrael u Vest Blumfildu u Mičigenu, i policija je hitno poslata na to mesto.

Agencija AP je saznala da je čovek naoružan sa puškom uleteo vozilom u najveću reformsku sinagogu u SAD, u predgrađu Detroita, i da ga je obezbeđenje ubilo. To je za AP rekla osoba upoznata sa tim slučajem koja nije želela da joj se navede ime.

Vozilo se zapalilo kada je uletelo u sinagogu Templ Izrael u Vest Blumfildu, rekla je ta osoba. Istražitelji i dalje rade na identifikaciji napadača i utvrđivanju mogućeg motiva za napad. Ta osoba je rekla za AP da je istraga i dalje u ranoj fazi.

Obezbeđenje u sinagogi kod Detroita razmenilo je vatru sa najmanje jednom osobom danas, javio je šerif.

Lokalna televizija prenosi da je kamion uleto u sinagogu Temple Izrael u Vest Blumfildu.

Na snimcima televizije može da se vidi dim kako izlazi iz krova sinagoge. Snimci sa tog mesta pokazuju desetine policijskih vozila kako su okružile zgradu.

Šerif okruga Ouklend Majk Bušar potvrdio je na ranijoj konferenciji za novinare da je obebeđenje u sinagogi razemnilo vatru sa najmanje jednom osobom, i da niko nije priveden.

„Ni za koga za sada ne znamo da je povređen, sem možda napadača“, rekao je šerif Bušar rekao za Si-En-En (CNN).

Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Keš Patel rekao je da su agenti na mestu incidenta i da se izgleda radi o naletu vozila i aktivnom napadaču sa oružjem kod sinagoge.

Iz kancelarije okružnog šerifa rečeno je da vlasti evakuišu zgradu. Desetak roditelja pojurilo je da izvuku decu iz centra za učenje u toj zgradi pošto im je to policija odobrila. Škole u Zapadnom Blumfildu su ušle u lokdaun.

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer je saopštila da prati razvoj događaja i izjavila da jevrejska zajednica treba da može da živi i da praktikuje svoju veru u miru.

Jevrejske organizacije širom SAD deluju pod povišenom bezbednošću od kada su SAD i Izrael pokrenuli vojnu operaciju na Iran 28. februara što je izazvalo i intenziviralo rat na Bliskom istoku.

(Beta)

