Naoružani muškarci oteli više desetina dece iz škole u Nigeriji

Naoružani razbojnici napali su katoličku školu u zapadnom delu Nigerije i oteli više desetina dece.

Nigerijska vlada nije saopštila broj otete dece niti ko je odgovoran za napad, ali je lokalna televizija javila da je 52 dece oteto.

Vlada je dodala da je škola obnovila nastavu uprkos prethodnom upozorenju službi bezbednosti.

„Nažalost, škola Svete Marije je ponovo otvorena i nastavila školske aktivnosti bez obaveštavanja ili traženja odobrenja od državne vlade, čime je izložila učenike i osoblje riziku koji se može izbeći“, navodi se u saopštenju.

Policija je saopštila da se napad dogodio rano jutros, kao i da su vojska i policija na terenu.

U Nigeriji su naoružani napadači pre nekoliko dana oteli 25 učenica iz jedne srednje škole, a nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napade.

Međutim analitičari i lokalno stanovništvo kažu da bande često ciljaju škole i putnike koje otimaju radi otkupa.

(Beta)

