Napad na vojnu kasarnu u Meksiko Sitiju tokom protesta zbog nestanka 43 studenta

Demonstranti su sinoć kamionom udarili u kapiju vojne kasarne u Meksiko Sitiju tokom skupa povodom 11. godišnjice nestanka 43 studenta, preneli su lokalni mediji.

Muškarci sa kapuljačama na glavama uleteli su vozilom u kapiju kasarne, a zatim zapalili to vozilo.

Vlasti nisu prijavile povređene.

Studenti Učiteljskog koledža Ajocinapa nestali su u noći 26. septembra 2014. godine u gradu Iguala. Taj nestanak se smatra jednim od najgorih kršenja ljudskih prava u Meksiku.

Niko nije osuđen za to delo.

Pre svake godišnjice, porodice i studenti sa istog univerziteta obično protestuju zahtevajući pravdu.

Prošle godine su demonstranti kombijem razbili kapiju vladine palate dok je tadašnji meksički predsednik Andres Manuel Lopes Obrador (2018-2024) održavao svoju redovnu konferenciju za novinare.

Kasarna vandalizovana danas već je bila napadnuta 2022. godine, kada su demonstranti uništili kapiju.

(Beta)

