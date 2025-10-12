Napad pro-palestinskih demonstranata na policiju u Švajcarskoj: 20 povređenih, 500 privedenih

Na pro-palestinskim demonstracijama u glavnom gradu Švajcarske, Bernu, danas je povređeno 20 ljudi, uključujući 18 policajaca i naneta šteta od više miliona evra, a 536 ljudi je privedeno, saopštila je danas tamošnja policija.

Na današnjem, kako policija tvrdi, neprijavljenom protestu, učestvovalo je više od 5.000 ljudi, a veliki broj je bio u crnom i maskiranih lica, te su se ti sukobili sa policijom.

„Demonstracije su prouzrokovale značajnu materijalnu štetu“, saopštila je policija Berna i dodala da je 536 ljudi privedeno i legitimisano, a zatim pušteno.

Policija tvrdi da je na protestu napadnuta građevinskim mašinama, komadima nameštaja, kamenjem, flašama i raketama za vatromet, navodi se u saopštenju.

Policajci su odgovorili vodenim topovima, suzavcem i gumenim mecima, a 18 ih je povređeno, uključujući dve žene, dok je četvoro hospitalizovano.

U saopštenju se dodaje da su širom grada razbijani prozori i ekrani bankomata, iscrtani grafiti i na drugi način oštećene fasade zgrada, i da su razbijani policijski automobili.

Policija je navela da je među uhapšenima za jednom osobom već bila raspisana poternica, dok se ostali terete za razne prekršaje, uključujući oštećenje imovine, neovlašćeni ulazak, napad i nanošenje telesnih povreda, podmetanje požara i nasilje ili pretnje organima reda

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com