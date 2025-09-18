Napadač iz kamiona s pomoći za Gazu ubio dvojicu na graničnom prelazu između Jordana i Zapadne obale

Jedan čovek je danas vatrenim oružjem ubio dvojicu muškaraca na graničnom prelazu Alenbi, između okupirane Zapadne obale i Jordana, gde je stigao kamionom iz te zemlje s humanitarnom pomoći za Pojas Gaze, saopštili su izraelska vojska i služba prve pomoći.

Po pisanju medija, napadač je i neke ljude izbo nožem.

Snage bezbednosti su „neutralisale“ napadača, saopštila je vojska.

„To se dogodilo van naše granice“, dodao je portparol jordanske bezbednosne službe.

U septembru 2024. godine na istom prelazu jedan vozač iz Jordana je pucao na izraelske stražare i ubio trojicu.

Taj prelaz u dolini reke Jordan, jedini je kuda Palestinci sa Zapadne obale mogu da idum, a da ne prolaze kroz Izrael koji okupira Zapadnu obalu od 1967. godine.

(Beta)

