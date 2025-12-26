Napadač ranio 15 radnika u fabrici u Japanu

Petnaest ljudi je jutros ranjeno u napadu nožem i hlorom u jednoj fabrici u Japanu, prenose mediji.

Japanska novinska agencija Kjodo je prenela da je napadač s gas maskom polio hlorom i nožem napao radnike u fabrici automobilskih guma kompanije Jokohama u gradu Mišimi, na centralnom ostrvu Honšu.

Napadač koji ima 38 godina je uhapšen na mestu napada, a njegov motiv nije objavljen.

Teški zločini su relativno retki u Japanu koji ima nisku stopu ubistava i neke od najstrožih zakona o oružju na svetu.

Međutim, povremeno ima napada nožem, čak i vatrenim oružjem, a jedan je bio atentat na bivšeg premijera Šinza Abea 2022. godine.

Jedan Japanac je u oktobru osuđen na smrt zbog napada vatrenim oružjem i nožem 2023. godine kada je ubio četiri osobe, uključujući dva policajca.

Jedan četrdesettrogodišnjak je optužen za pokušaj ubistva u maju zbog napada nožem na metro stanici Toda-mae u Tokiju.

(Beta)

