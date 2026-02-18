Napadi dronovima u Sudanu na civile i akcije pomoći

Porast broja napada dronovima u sudanskom regionu Kordofan uzima sve veći danak među civilima i otežava akcije pomoći, rekli su analitičari i humanitarni radnici u sredu, dok se rat u Sudanu približava trećoj godišnjici.

Najmanje 77 ljudi je ubijeno, a desetine su povređene u raznim napadima, uglavnom odmetnutih vojnih Snaga za brzu podršku (RSF) u gusto naseljenim područjima, po Mreži sudanskih lekara koja prati nasilje tokom rata. Mnoge žrtve su bili civili.

Sukob RSF-a i sudanske vojske prerastao je u pravi rat u aprilu 2023. za vlast u državi. Do sada je najmanje 40.000 ljudi ubijeno, a 12 miliona raseljeno, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Humanitarne grupe kažu da bi pravi broj žrtava mogao biti mnogo veći, jer se borbe vode u ogromnim i udaljenim područjima.

Vojska je povećala upotrebu dronova i napade iz vazduha u Kordofanu prošle godine, kako se sukob pomerio ka zapadu, čineći taj region „primarnim pozornicom operacija“, rekao je Džalale Getaču Biru, viši analitičar za Istočnu Afriku u neprofitnoj organizaciji Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).

Pre dve nedelje vojska je saopštila da je posle više od dve godine prekinula opsadu u kojoj RSF držao Kadugli, glavni grad pokrajine Južni Kordofan, i susedni grad Diling.

Međutim, Biru je rekao za Asošijejted pres da su ti i gradovi su i dalje opkoljeni, a borba za kontrolu nad njima i širim regionom je u toku.

Valid Mohamed, stanovnik Kaduglija, rekao je za AP da je prekid opsade omogućio da više robe i lekova uđe u grad, ponovo otvorivši koridor sa Dilingom i snizivši cene hrane pošto se tamo razvila teška humanitarna situacija. Međutim, rekao je da se napadi RSF-a dronovima od tada dešavaju gotovo svakodnevno, uglavnom usmereni na bolnice, pijace i kuće.

Omran Ahmed, stanovnik Dilinga, takođe je rekao da su se napadi dronovima povećali „šireći strah i teror među stanovnicima dok vide da je sve više civila žrtava“.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk u sredu je upozorio da je ove nedelje u napadima dronovima ubijeno više od 50 civila tokom svega dva dana.

Ta ubistva su „još jedan podsetnik na razorne posledice po civile zbog eskalacije upotrebe ratovanja dronovima u Sudanu“, rekao je Tirk, osuđujući napade na civilne lokacije, uključujući pijace, zdravstvene ustanove i škole.

Portparol UN Stefan Dižarik rekao je da postoje dokazi da su obe strane koristile dronove protiv civila u napadima ove nedelje.

Dva vojna zvaničnika rekla su ove nedelje za AP da vojska ne cilja civilnu infrastrukturu.

Konvoj UN stigao je u Diling i Kadugli sa pomoći za više od 130.000 ljudi, što je prva veća isporuka u poslednja tri meseca, saopštile su agencije Ujedinjenih nacija u sredu. Međutim, humanitarni radnici su zabrinuti zbog eskalacije nasilja.

Matilda Vu, menadžerka u Norveškom savetu za izbeglice, rekla je za AP da postoji „ogromna zabrinutost“ zbog „neprihvatljive eskalacije“ u Kordofanu i da bi to moglo „uništiti živote i ometati svaku nadu da se zaustavi glad“ u tom regionu.

„Veoma je neselektivno. Između Kordofana, Darfura i istoka (Senara), sada svakog drugog dana dobijamo poruke poput ‘napad dronom ovde, pogodio civilnu infrastrukturu, ubio ljude’ „, rekla je Vu.

Veći deo nedavnih borbi u Sudanu bio je usredsređen u Kordofanu, gde vojska želi da stvori put do susednog regiona Darfur, rekao je za AP Holud Kair, osnivač i direktor instituta Confluence Advisory.

Grad El-Fašer, glavni u Severnom Darfuru, bio je poslednje uporište vojske u regionu, ali je pao u ruke RSF-a u oktobru. Njegovo ponovno zauzimanje moglo bi omogućiti vojsci da obnovi važne linije snabdevanja i logistike između Kordofana i Darfura.

RSF želi da stvori rutu iz Kordofana, nazad u centar zemlje i glavni grad, Kartum, rekao je Hair.

Prošle godine 163 napada iz vazduha i dronovima širom Sudana nila su usmerena na civile, ubivši 1.032 osobe, prema podacima ACLED-a. Vojska je navodno izvela 83 napada u kojima je poginulo 568 ljudi, dok su RSF izvele 66 napada u kojima je poginulo 288 ljudi.

Obe strane su povećale upotrebu dronova u Kordofanu u poslednjih nekoliko nedelja, prema rečima Federika Donelija, vanrednog profesora međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Trstu.

Doneli je rekao da nekoliko faktora pokreće to povećanje, uključujući nabavku novog oružja i proizvedenih i isporučenih dronova stranih aktera.

„To je omogućilo vojsci da se više oslanja na precizne napade, oponašajući taktiku koju Snage za brzu podršku koriste već neko vreme“, rekao je on.

Obe strane se bore da smanje gubitke, rekao je on. „Shodno tome, dronovi su favorizovani u odnosu na slanje oružanih jedinica, posebno u spornim područjima kao što je Kordofan“.

(Beta)

