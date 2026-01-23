Napadnut Radomir Lazović ispred Skupštine

Narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović objavio je da je napadnut ispred narodne skupštine, da je napadača uspeo da zadrži, nakon čega je „policija reagovala profesionalno“.

„Fizički je nasrnuo na mene, telom se zaleteo i udario me ramenom dok sam hodao ulicom. Delovalo mi je kao da je poslat da time prenese neku poruku, ne znam da li da me zastraši ili samo uznemiri. Pokušao je da pobegne, ali sam uspeo da ga pratim i obavestim policiju koja je reagovala profesionalno. Na sreću nije eskaliralo u nešto ozbiljnije“, napisao je Lazović na društvenim mrežama.

On je naveo i da je ovaj napad „samo jedan u nizu incidenata, napada i pretnji koje doživljavaju zbog onoga što radi u narodnoj skupštini i kao ZLF“.

„Podsetiću da je moju koleginicu Biljanu Đorđević pratio i pretio joj klanjem jedan od batinaša iz ‘ćacilenda’, isto tako kada je izlazila iz skupštine. Baš u ponedeljak imam i suđenje zbog prethodnog napada, kada me je na skupštinskom stepeništu napao naprednjački jurišnik Janko Langura“, napisao je Lazović.

Dodao je da on i ostale kolege primaju desetine pretnji svakodnevno, te da se protiv njih vodi „otvorena medijska kampanja u režimskim fabrikama mržnje“.

„Bukvalno svaki dan izlazi makar jedan članak u kome se dehumanizujemo, proglašavamo izdajnicima, ustašama ili pretnjom po državu. Ako su spremni da napadaju narodne poslanike zbog stavova koje iznosimo u narodnoj skupštini, šta da očekuju građani koje bukvalno progone, hapse, prebijaju, dele otkaze jer se usuđuju da progovore“, naglasio je Lazović.

(Beta)

