Naprednjaci ponovo blokirali ulice Leskovca na skupu protiv blokada

Simpatizeri i članovi Srpske napredne stranke (SNS) u Leskovcu održali su večeras još jednu protestnu šetnju pod parolom „Građani Leskovca protiv blokada“.

U koloni su, pored članova SNS, učestvovali i brojni direktori i funkcioneri javnih preduzeća, kao i lider lokalnih naprednjaka i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

U šetnji i blokadi ulica pridružili su im se i predstavnici Socijalističke partije Srbije (SPS), javila je reporterka agencije Beta.

Kao i prethodnog puta, na čelu kolone nalazili su se učesnici obučeni u redarske prsluke sa velikim transparentom na kojem je pisalo „Građani Leskovca protiv blokada“.

Ostali učesnici nosili su srpske zastave i parole poput: „Hoću svoju Srbiju nazad“.

Tokom celog trajanja šetnje, sa ozvučenja se čula pesma nepoznatog izvođača pod nazivom „Hoću da živim slobodno i normalno“.

Skup je obezbeđivala policija, kolona je prošla glavnim ulicama grada a sve je proteklo bez incidenata.

Sličan skup održan je danas i u Bojniku.

(Beta)

