Naređeno ponovno brojanje glasova na 51 biračkom mestu na izborima za predsednika Republike Srpske

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je saopštila da je danas naredila ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića na 51 biračkom mestu u pet opština, na izborima za predsednika Republike Srpske, zbog utvrđenih nepravilnosti.

Na sajtu CIK BiH navodi se da je takva odluka doneta na osnovu izveštaja Kontrole izbornih rezultata, nalaza Glavnog centra za brojanje i primljenih prigovora.

Ponovno brojanje glasačkih listića na vanrednim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj, održanim 23. novembra, biće izvršeno na biračkim mestima u Zvorniku, Doboju, Laktašima, Ugljeviku i Loparama.

U Zvorniku će ponovo biti prebrojani glasovi na 34 birališta, u Doboju na osam, u Laktašima na sedam i u Uljeviku i Loparama na po jednom biralištu.

Na većini tih biračkih mesta kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan ubedljivo je pobedio opozicionara Branka Blanušu iz Srpske demokratske stranke.

Razlog za ponovno brojanje je glasanje gotovo 700 osoba bez važećeg identifikacionog dokumenta na tim biračkim mestima.

Za ponovno brojanje glasalo je pet članova CIK BiH, dok je protiv bio Vlado Rogić, navodeći da je to telo „dozvolilo previše kontrolnog brojanja“ i da je „previše biračkih mesta otvoreno za kontrolno brojanje“.

„Bili smo maksimalno otvoreni. Ako ovako nastavimo, izgleda da nećemo u zakonskom roku utvrditi rezultate izbora i da ćemo sve prebrojavati ponovo u kontrolnom brojanju“, kazao je Rogić.

Članica CIK BiH Irena Hadžiabdić izjavila je da podržava sve predloge nadležnih službi za pravilno utvrđivanje rezultata izbora.

Hadžiabdić je rekla da podaci sa 145 biračkih mesta u 19 opština ukazuju na moguće nepravilnosti, da su određeni materijali sa glasačkih mesta dati veštaku grafološke struke, i da je bilo najviše glasanja s nevažećim dokumentima.

Ona je navela i da se ne može doći do biračkog spiska u Distriktu Brčko radi upoređivanja broja glasača sa brojem glasalih.

Dodala je da je rok za utvrđivanje izbornih rezultata 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno 45 dana ako se rade složenije provere.

„Naš krajnji rok je 7. januar, što znači da imamo vremena da proverimo sve manipulacije o kojima smo dobili saznanja“, kazala je Hadžiabdić.

Članica CIK BiH Vanja Bjelica-Prutina rekla je da što pre treba podneti krivične prijave protiv odgovornih osoba, koje su omogućile glasanje s nevažećim dokumentima.

Prema preliminarnim rezultatima izbora, koje je ranije objavila CIK BiH, Karan je osvojio oko 9.000 glasova više od Blanuše.

Opozicione stranke, koje su podržale kandidaturu Blanuše, u izbornoj noći su iznele tvrdnje o izbornoj krađi, posebno u Doboju, Zvorniku i Laktašima, i zatražile ponavljanje izbora u ta tri grada.

(Beta)

