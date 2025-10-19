Naredne nedelje dva koncerta Muzičke omladine Beograda

Muzička omladina Beograda tokom oktobra publici nudi dva koncerta u okviru projekta „Mladi za mlade“, posvećenog promociji mladih umetnika i njihovom profesionalnom razvoju kroz saradnju sa kulturnim institucijama Beograda.

Prvi koncert biće održan sutra u 20 časova, u Italijanskom institutu za kulturu (Kneza Miloša 56), u okviru ciklusa „Ponedeljkom u Italiji“, saopštili su organizatori.

Publika će imati priliku da prisustvuje muzičko-poetskoj večeri Dimitrija Nikolića, osmišljenom kao programski diptih u kojem se svaka pesma nadovezuje na pažljivo odabranu klavirsku kompoziciju, stvarajući dijalog između reči i muzike.

Tokom večeri biće čitane pesme iz najnovije zbirke „Pravdanje nežnosti“, objavljene u izdanju izdavačke kuće KOV i nagrađene priznanjem Pečat varoši sremskokarlovačke. U programu učestvuje i violončelistkinja Jelisaveta Čačić, a na repertoaru su dela Skarlatija, Respigija, Nikolića, Šostakoviča, Šuberta i Mesijana.

Već narednog dana, u utorak, 21. oktobra, u 19 časova, u UK Parobrod u okviru ciklusa „Utorkom u Parobrodu“, nastupiće Irina Stefanović, umetnica čiji rad objedinjuje klasičnu, savremenu i autorsku multižanrovsku muziku. Gosti koncerta su Vasilisa Arsenijević (klavir), Tamara Lazarević (gitara) i Mateja Blažić (saksofon). Na programu su dela Bogdanovića, Ilića, Sakamota, Merca, kao i kompozicije same umetnice.

Oba koncerta realizuju se u okviru projekta „Mladi za mlade“, koji u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu i UK Parobrod pruža mladim umetnicima priliku da nastupaju u međunarodnom i lokalnom kontekstu, afirmišući nove umetničke glasove i podstičući raznovrsnost muzičkih izraza.

Ulaz na koncerte je slobodan, dodali su organizatori.

(Beta)

