Narodna poslanica Slavica Radovanović dobila preteće poruke na Instagramu

Radovanović je agenciji Beta kazala da je u 13.44 časova dobila preteću poruku s naloga „Zoran Cvijanović Zoka 2087“.
„S tog naloga stigla mi je poruka: ‘Pročitaj. Crna ruka te je obeležila. Sve zna. Čuvaj se. Prijatelj’. Ovo sam doživela kao preteće upozorenje, imajući u vidu da sam poslednjih dana često gostovala u medijima i govorila o situaciji u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Juče sam i na konferenciji za novinare tražila odgovornost za sve policijske službenike koji su odgovorni za prebijanje dece na protestima u Valjevu, Novom sadu i Beogradu“, rekla je Radovanović.
Ona je navela da živi s dve ćerke i dvoje unučadi, i da se posle tih pretnji oseća izuzetno ugroženom.
„Uputila sam mejl ministru Dačiću sa skrinšotovanom pretećom porukom i zatražila zaštitu policije. Više puta sam se obraćala ministru policije jer sam se i ranije osećala bezbednosno ugroženom, ali svaki put sam od njegovog šefa kabineta Slobodana Nedeljkovića dobijala odgovor da moja bezbednost nije ugrožena. Sačekaću odgovor ministra, a sutra ću preteću poruku prijaviti Odeljenju za visokotehnološki kriminal“, kazala je Radovanović.
(Beta)
