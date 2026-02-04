Narodna poslanica Slavica Radovanović dobila preteće poruke na Instagramu

Narodna poslanica Slavica Radovanović saopštila je da je od ministra policije Ivice Dačića zatražila zaštitu jer je na svom Instagram nalogu dobila poruke preteće sadržine.

Radovanović je agenciji Beta kazala da je u 13.44 časova dobila preteću poruku s naloga „Zoran Cvijanović Zoka 2087“.

„S tog naloga stigla mi je poruka: ‘Pročitaj. Crna ruka te je obeležila. Sve zna. Čuvaj se. Prijatelj’. Ovo sam doživela kao preteće upozorenje, imajući u vidu da sam poslednjih dana često gostovala u medijima i govorila o situaciji u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Juče sam i na konferenciji za novinare tražila odgovornost za sve policijske službenike koji su odgovorni za prebijanje dece na protestima u Valjevu, Novom sadu i Beogradu“, rekla je Radovanović.

Ona je navela da živi s dve ćerke i dvoje unučadi, i da se posle tih pretnji oseća izuzetno ugroženom.

„Uputila sam mejl ministru Dačiću sa skrinšotovanom pretećom porukom i zatražila zaštitu policije. Više puta sam se obraćala ministru policije jer sam se i ranije osećala bezbednosno ugroženom, ali svaki put sam od njegovog šefa kabineta Slobodana Nedeljkovića dobijala odgovor da moja bezbednost nije ugrožena. Sačekaću odgovor ministra, a sutra ću preteću poruku prijaviti Odeljenju za visokotehnološki kriminal“, kazala je Radovanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com