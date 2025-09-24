Narodna skupština RS: Stranke samostalno da odluče o učešću na predsedničkim izborima

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) usvojila je večeras zaključak prema kojem političke partije u RS treba samostalno da odluče da li će ili ne učestvovati na prevremenim izborima za predsednika ovog bosanskohercegovačkog entiteta koje je Centralna izborna komisija BiH (CIK) zakazala za 23. novembar.

“Narodna skupština podseća da je predsednika RS Milorada Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim i slobodnim izborima. U nameri da zaštiti srpski narod i RS od štetnih posledica, koje bi nastale usled moguće konfrontacije unutar RS i inistitucija BiH, pozivaju se sve stranke da samostalno odluče o svom učešću na prevremenim izborima”, navodi se u usvojenom zaključku.

Od 67 prisutnih poslanika, zaključak je podržalo njih 48, tri su bila protiv, dok niko nije bio suzdržan.

Poslanici opozicionih stranaka nisu učestvovali u glasanju.

Na ovaj način, NSRS je stavila van snage ranije usvojene zaključke, kojima je negirana osuđujuća presuda Suda BiH izrečena Miloradu Dodiku, zbog koje mu je CIK oduzela predsednički mandat.

Takođe je van snage stavljen ranije usvojeni zaključak entitetskog parlamenta kojim se “zahteva od svih političkih faktora u RS, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na prevremene izbore za predsednika RS”, kao i zaključak kojim je krivičnim gonjenjem prećeno onima koji budu na bilo koji način učestvovali na prevremenim predsedničkim izborima.

Zaključak je donet posle višečasovne rasprave na kojoj su se vlast i opozicija optuživali za “izdaju”, “nepoštovanje institucija” i “urušavanje Republike Srpske”.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com