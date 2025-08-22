Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) prihvatila je danas ostavku dosadašnjeg premijera RS Radovana Viškovića, čime po automatizmu pada i cela Vlada RS.

Višković je prehodno u svom obraćanju poslanicima izjavio da je ostavku na funkciju predsednika Vlade RS podneo kao „politički odgovoran čovek“, pokušavajući da RS ide u pravcu što većeg političkog konsenzusa u, kako je rekao, najizazovnijem političkom trenutku u kojem se našla RS od kraja rata u BiH do danas.

Naveo je da je bio premijer RS najduže od svih, šest godina i osam meseci, i da svom nasledniku ne ostavlja nikakve neizmirene obaveze iz budžeta RS.

Navodeći da je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) svim političkim partijama u RS, uključujući i opoziciju, ponudila vladu nacionalnog jedinstva, ali da to nije prihvaćeno.

Istakao je i da zbog ranije izvršenih promena u sastavu Vlade zakonski više nije mogao izvršiti rekonstrukciju svog kabineta na kvalitetan način niti je mogao postaviti ministre iz nekih političkih partija, koji će se naći u budućoj vladi.

„Posle presude Suda BiH i odluke Centralne izborne komisije (CIK) u vezi sa predsednikom RS, treba nam jedinstvo i sabornost da bi sačuvali RS, pre svega zbog onih koji su dali živote za RS“, istakao je Višković.

Ocenio je da „niko ne može svoj lični interes i komfor staviti iznad RS i srpskog naroda“.

„Šta god budem radio u budućnosti, radiću u interesu RS“, istakao je Višković.

Narodna skupština ne raspravlja o ostavci premijera, već je samo usvaja ili prima k znanju.

Poslanici će tokom posebnog skupštinskog zasedanja razmatrati i donošenje odluke o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH i odluke CentraIne izborne komisije BiH (CIK) da se Miloradu Dodiku oduzme predsednički mandat, pošto je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Poslanici će po hitnom postupku razmatrati i predlog izmena Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, prema kojima bi za sprovođenje referenduma bila zadužena komisija, koju bi imenovao entitetski parlament.

(Beta)

