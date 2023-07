Narodna stranka: Haški tribunal nije ukinut jer je Selaković propustio to da traži 2013. godine

Poslanik Narodne stranke Stefan Jovanović izjavio je danas da Haški tribunal nije ukinut „zahvaljujući“ aktuelnom ministru za rad Nikoli Selakoviću, koji je po njegovim rečima, u junu 2013. godine kao ministar pravde propustio da iznese taj zahtev na sednici Saveta bezbednosti UN.

Jovanović je na sednici Skupštine Srbije rekao da je Rusija 2013. godine ponudila da stavi veto na nastavak rada Haškog tribunala ali da tadašnji ministar pravde Srbije to nije zatražio. On je naveo i da je predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić u aprilu 2013. godine kao predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija organizovao debatu u UN o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (Haškom tribunalu).

Komentarišući predlog Vlade za smenu ministra privrede Radeta Baste, poslanik Narodne stranke je ocenio da Basta nije ni trebalo da bude izabran za ministra „jer je od početka sve u vezi s njim bilo sumnjivo, od obrazovanja do poslovanja“.

„Basta bi trebalo da bude smenjen bez dileme, ali on nije ni trebalo da se nađe na toj funkciji. Smenjujete ga samo šest meseci posle izbora i to pokazuje krhkost i dezorijentisanost vlade koja funkcioniše kao raštimovani orkestar, kako je to rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić“, rekao je Jovanović.

Dodao je da je vladajuća većina odlučila da smeni Bastu „kada je njegovo dodvoravanje Zapadu postalo komično“.

„Kada ste krenuli da ga smenjujete, trebalo bi da smenite i ministra državne uprave i lokalne samouprave Aleksandra Martinovića, jer je uvredio sve poslanike i sve građane. Propustili ste priliku i da smenite ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića zbog političke odgovornosti“, rekao je Jovanović.

Ocenio je da „mora da postoji odgovornost“, koja je po njegovim rečima, pre svega na predsednici Vlade Ani Brnabić.

„Ana Brnabić je trebalo da danas u skupštini brani predlog za razrešenje Baste, a ne ministar za rad Nikola Selaković“, dodao je Jovanović.

(Beta)

