Narodna stranka: Još nema informacija koliko je opasan industrijski otpad bivše FRA u Čačku

Potpredsednica Gradskog odbora Narodne stranke u Čačku Violeta Marković rekla je danas da još nema zvaničnih odgovora koliko je opasan industrijski otpad koji se nalazi u krugu bivše Fabrike reznog alata (FRA), u centru grada.

Marković je rekla na konferenciji za novinare da je Narodna stranka pre mesec dana obavestila javnost da se u krugu FRA nalazi opasan otpad i od Ministarstva za zaštitu životne sredine tražili da ih obavesti da li su i kako postupali u vezi tog otpada.

Prema njenim rečima u odgovoru Ministarstva navedeno je da se u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku vodi predistražni postupak o otpadu u krugu FRA i da bi objavljivanje informacija koje je Narodna stranka tražila „moglo omesti, ugorziti ili otežati vođenje tog postupka“.

„Došli smo do zaključka da se neki postupak vodi, da su neke prijave tužilaštvu bile, ali i dalje, posle mesec dana, niko nam ne kaže koja je to vrsta otpada, a javnost bi to trebalo da zna“, rekla je Marković.

I bivši predsednik Industrijskog sindikata FRA Dušan Đelić rekao je ranije da se u krugu fabrike nalaze burad sa oko 20 tona opasnih soli, u čijem sastavu je barijum – hlorid i cijanid, a da se još više takvih buradi nalazi smešteno u blizini fabriike.

Prema njegovim nezvaničim informacijama u pitanju je ukupno oko 100 tona opasnih materija koji se u FRA koristio za kaljenje alata.

Načelnik Moravičkog okruga Marko Parezanović saopštio je 24. juna da se industrijski otpad u krugu FRA nalazi duže od 20 godina i da će uskoro biti uklonjen po određenoj proceduri.

FRA, koja je prestala sa radom u avgustu 2021. godine, a od 2022. se nalazila u stečaju, prodata je 13. juna ove godine konzorcijumu čačanske i beogradske firme.

Tu prodaju FRA je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika proglasila neuspešnom, jer je izlicitirana cena od 560 miliona dinara manja od 50 odsto procenjene vrednosti.

(Beta)

