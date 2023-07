Narodna stranka: Momentalno rešiti gotovo ratno stanje u Subotic

Gradski odbor Narodne stranke u Subotici reagovao je danas na poslednji slučaj pucnjave grupe migranata, u kojoj je jedno lice izgubilo i život, ovog puta u naselju Hajdukovo, pozivajući na odgovornost načelnika Severnobačkog upravnog okruga Bojana Šoralova i ministra policije Bratislava Gašića.

„Svedoci smo još jedne žrtve i ranjavanja nekoliko momaka u okršaju kriminalaca i to ne samo u šumi, kako je to do sada bivalo, već u naseljenom mestu u Hajdukovu. Očigledno je da krijumčari uživaju odredjenu zaštitu, te daju sebi za pravo da rade šta žele u našoj državi“, navodi se u saopštenju stranke.

Građani, ističu u Narodnoj stranci, zahtevaju momentalno rešavanje gotovo ratnog stanja u Subotici i okolnim mestima jer žive u strahu budeći se uz zvuke rafala.

„Pozivamo sve nivoe vlasti da raskrste sa kriminalcima koji se bave trgovinom ljudima, narkotika i oružja na severu Vojvodine, kao i da se omogući da svi lokalni mediji blagovremeno i bez posledica izveštavaju o ovim dogadjajima. To nije širenje panike, to su informacije od javnog značaja“, poručuju iz Narodne stranke.

Oni, takodje, smatraju da poziv ministra, načelnika policije i zamenika direktora policije upućen građanima da snimaju i fotografišu lica koja učestvuju u krijumčarenju ili snabdevanju migranata, a potom da snimke proslede policiji i kasnije potpišu eventualnu prijavu, nije razuman, jer se na taj način gradjani direktno izlažu opasnosti od strane kriminalaca.

(Beta)

