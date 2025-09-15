Narodna stranka predala Skupštini Srbije 32.000 potpisa građana za smenu Zagorke Dolovac

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić predao je danas Skupštini Srbije inicijativu za utvrđivanje odgovornosti vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac za „nefunkcionisanje“ javnotužilačkog sistema, koju je potpisima podržalo oko 32.000 građana.

Gajić je novinarima ispred Skupštine Srbije rekao da je smena Dolovac „jedno od retkih političkih pitanja oko kojih postoji visok stepen saglasnosti“.

„Inicijativu su potpisivali i glasači opozicije i glasači vlasti i neutralni, što znači da se mnogi slažu da je vreme da Zagorka Dolovac ode posle 15 godina na vlasti u tužilaštvu“, rekao je predsednik Narodne stranke.

Ocenio je da je zbog dešavanja prethodnih meseci, tužilaštvo „u stanju profesionalnog kolapsa“.

„Zagorka Dolovac je tu 15 godina, a građani je ne pamte ni po jednom značajnom predmetu kojim bi tužilaštvo zadužilo građane, naprotiv, ima mnogo propusta i postoje uticaji van Srbije na vrh tužilaštva. U tužilaštvu je do pre nekoliko meseci sedeo predstavnik Ministarstva pravde SAD na istom spratu na kojem su i kancelarije vrhovnog tužioca“, rekao je Gajić.

Dodao je da Skupština, po Ustavu Srbije, ne može „sama po sebi da smeni vrhovnog državnog tužioca“ već da je to moguće samo ako Visoki savet tužilaštva da takav predlog.

„Mislim da bi posle rasprave i svojevrsnog pritiska Narodne skupštine, koja predstavlja suvereni narod, došlo dotle da ni Visoki savet neće imati kud i da će dati predlog na osnovu kojeg Skupština može da je razreši“, naveo je Gajić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com