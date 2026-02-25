Narodni pokret Srbije: Gradonačelnik Kragujevca nije obišao poljoprivrednike, već pozvao na sasta

Narodni pokret Srbije (NPS) u Kragujevcu saopštio je danas da u atmosferi sveopšteg nezadovoljstva, kada poljoprivrednici šire blokade puteva u Šumadiji, gradonačelnik tog grada, Nikola Dašić, umesto da ih obiđe, sasluša i ponudi pomoć, odlučio je da ih pozove na, kako su naveli, "izrežirani" sastanak.

„Na taj razgovor su došli samo poslušnici, od kojih se neki uopšte ne bave poljoprivredom, ali su u vladajućoj stranci, vrlo aktivni“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da, pošto ideja sa sastankom nije uspela, verovatno da bi smanjio stres, gradonačelnik Dašić se odlučio za izlete po Šumadiji i šumadijskim selima, koje će iskoristiti za „druženje sa svojim stranačkim saborcima“.

Verovatno su, kako se ističe iz centrale SNS-a, naredili da predsednici opština izađu na teren, da bi bar malo smanjili štetu, jer u nekoliko gradova i opština slede lokalni izbori, pa je Dašić odlučio da animira članstvo stranke, „pokazujući tobož brigu za selo“.

„Strategija vlasti je jasna, uništiti selo i domaće proizvođače, ne bi li na njihovo mesto došao uvoznički lobi, sa mlekom u prahu, povrćem i voćem iz Albanije i Bugarske, mesom sumnjivog kvaliteta. Treba biti vrlo ‘talentovan’, pa u Srbiji uništiti poljoprivredu, a uvoziti, između ostalog, pasulj, jabuke, krompir, povrće…“, naveo je NPS.

