Narodni pokret Srbije: Hitno smeniti komandanta JZO zbog torture nad studentima i građanima

Narodni pokret Srbije (NPS) je danas zatražio hitno razrešenje dužnosti komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička zbog, „torture koju on i njegovi pripadnici sprovode nad građanima Srbije“.

U saopštenju piše da su na sinoćnjem protestu ispred Vlade Srbije članovi omladine NPS i studenti Fakulteta političkih nauka Nikolina Sinđelić i Stevan Zdravković privedeni od strane pripadnika ove policijske jedinice u garažu Vlade Srbije.

„Oborili ih na pod licem okrenute ka zemlji, pretresli im stvari i polomili njihove telefone, nakon čega je došao i Kričak koji je počeo da ih vređa i preti im“, navodi se.

NPS je naveo da je „prišao Sinđelićevoj, uhvatio je za kosu i udario je u glavu nekoliko puta ne dozvoljavajući joj da bilo šta kaže“, da bi, kako je navedeno, „potom počeo da joj preti da će je silovati pred svima i da će tek videti šta je nasilje“.

„Sve vreme joj je govorio da je (k…), kao i njena majka i da je zaslužila da joj se takve stvari dešavaju jer želi da ruši državu“, piše u saopštenju.

Dodaje se da je sa njim bilo i nekoliko pripadnika te policijske jedinice, među kojima je i jedna žena i da „niko od njih nije smeo da se suprotstavi šefu, već su i oni vređali“ pomenutu devojku.

Najavljeno je i da će pravni tim NPS podneti krivičnu prijavu protiv Krička koji je, kako je navedeno, „primer da se u Srbiji kriminalci ne kažnjavaju, već su postali policija, dok su građani prepušteni strahu“.

Apelovali su na Tužilaštvo, „koje je čuvar reda i poretka u državi, da hitno postupi po prijavi i da ovaj slučaj ne završi u arhivi, kao mnogi pre njega“.

„Pripremili smo dopis sa svedočenjima privedenih studenata i građana koji su doživeli torturu i brutalnost od strane JZO i drugih formacija policije i uputićemo ga predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji“, navodi se,

NPS je naveo i da „danas kriminalizovane jedinice policije, sa ostalim batinašima, seju strah po Srbiji“, te da, kako se tvrdi, „uznemiravaju građane, dolaze im na vrata, prete im, hapse ih i tuku ih“.

U saopštenju piše i da je „Srbija postala država u kojoj je jedina funkcija policije da štiti batinaše i kriminalce“ i da, kako je navedeno, “ radi po političkim nalozima predsednika i njegovih ljudi“.

(Beta)

