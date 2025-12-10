Narodni pokret Srbije: Na zahtev za raspisivanje vanrednih izbora Vučić ne odgovara 162 dana

Narodni pokret Srbije (NPS) saopštio je da još nije dobio odgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa njihovim zahtevom od 1. jula za raspisivanjem vanrednih parlamentaranih izbora i zapitao ga zašto i dalje ćuti.

U saopštenju su podsetili Vučića da je u skladu sa Ustavom Srbije i Zakonom o izboru narodnih poslanika poslanička grupa NPS – Novo lice Srbije 1. jula podnela zahtev za hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i raspuštanje Narodne skupštine i da još uvek nisu dobili nikakav odgovor.

Naveli su da je svih 12 poslanika te poslaničke grupe potpisalo pre tačno 162 dana zahtev za vanrednim izborimima kao, kako kažu, jedino rešenje društveno-političke krize, precizirajući da je njihovo raspisivanje hitno i neodložno.

„U skladu sa činjenicom da aktuelna vlast nije sposobna da vlada situacijom u demokratskom duhu i na legitiman i legalan način, jedan od zahteva građana i studenata smo i formalizovali imenom i prezimenom poslanika našeg poslaničkog kluba i uputili predsedniku države“, dodali su.

S obzirom da, kako je naveo NPS, i posle toliko vremena Vučić i dalje ćuti, postavlja se pitanje „zašto se plaši da odgovori kada je svima pa i njemu jasno da je njegova vlast izgubila legitimitet i da ih narod više ne želi“.

„Ili možda njegovo ćutanje treba da shvatimo kao poruku da je svestan da je u problemu, ali ga izbegava umesto da ga rešava kupujući na taj način vreme da još malo ostane na vlasti“, naveo je NPS.

(Beta)

