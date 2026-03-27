Narodni pokret Srbije osudio ponašanje tabloida u vezi sa smrću studentkinje Filozofskog

Narodni pokret Srbije (NPS) najoštrije je danas osudio ponašanje pojedinih tabloida povodom tragične smrti studentkinje beogradskog Filozofskog fakulteta.

NPS je naveo da tabloidi objavljuju senzacionalističke detalje, otkrivaju identitet žrtve i distribuiraju snimke i fotografije iz istrage, kršeći time osnovno ljudsko dostojanstvo žrtve i pravo njene porodice na mir i privatnost.

„U trenucima koji zahtevaju najviši nivo odgovornosti i profesionalnog pristupa svih aktera u društvu, tragična smrt mlade osobe se zloupotrebljava i koristi kao sredstvo napada na Univerzitet i sam Filozofski fakultet, što je nedopustivo“, navodi se.

NPS je naveo i da se zloupotrebom tragedije, iznošenjem ličnih podataka, detalja o slučaju i objavljivanjem fotografija, grubo krše svi standardi novinarske profesije.

„Iako smo, nažalost, na takvo postupanje već navikli, ovakvi postupci ne prestaju da nas neprijatno iznenađuju i izazivaju uznemirenost i zgroženost u javnosti“, dodaje se.

Pozvali su institucije da sprovedu temeljnu i nezavisnu istragu i da svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom, jer je, kako su naveli, najvažnije da se utvrdi istina i u potpunosti rasvetli ceo slučaj.

Napomenuli su da je do tada apsolutno neprihvatljivo iznošenje neosnovanih pretpostavki i optužbi u javnosti.

Iz NPS zahtevaju da se bez odlaganja utvrdi ko je dostavio fotografije i druge detalje iz istrage tabloidima i pojedinim televizijama, čime je grubo narušeno dostojanstvo žrtve i zakonske norme.

NPS je u saopštenju izrazio najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji tuguju zbog tragičnog gubitka mladog ljudskog života.

(Beta)

