Narodni pokret Srbije: Pravni tim nudi pomoć i podršku građanima Bora i radnicima Ziđina

Pravni tim Narodnog pokreta Srbije (NPS) nudi pravnu pomoć i podršku radnicima Ziđina i građanima Bora „koji žele da zaštite svoja prava i zdravlje“, saopštio je danas NPS.

U saopštenju su poručili svim radnicima te kompanije i građanima Bora da im njihov pravni tim „stoji na raspolaganju za sve pravne procedure koje žele da pokrenu kako bi zaštitili svoja prava“.

„Srbija je naša zemlja i država mora da poštuje ljudska prava svih naših građana. Za to ćemo se zajedno izboriti“, piše u saopštenju narodnih poslanica Ane Jakovljević i Ane Eraković.

NPS je podsetio i da su početkom godine radnici u pogonu topionice Ziđin-a primetili spaljivanje vreća „za koje su kasnije saznali da je u njima dovožen koncentrat iz rudnika Kamoa, koji se koristi za preradu bakra“.

Saznali su, kako piše u saopštenju, da su tu i „džambo vreće u kojima se pakovao otpad dimnog gasa iz filtera, klasifikovan kao opasan otpad“.

„Ovo je stvorilo još veću sumnju kod radnika o načinu rada kompanije, a istražujući ceo slučaj radnici su saznali da kompanija opasan otpad vraća u proces proizvodnje, što je zakonom zabranjeno“, navodi se.

(Beta)

