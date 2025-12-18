Narodni pokret Srbije zatražio utvrđivanje odgovornosti zbog stanja u Zoološkom vrtu Palić

Narodni pokret Srbije (NPS) zatražio je hitnu istragu o stanju u Zoološkom vrtu Palić i utvrđivanje institucionalne odgovornosti zbog, kako su naveli, neadekvatnih uslova za životinje koje tamo borave.

Predsednica Resornog odbora za poljoprivredu te stranke Katarina Jelisavčić saopštila je da su loši uslovi u tom zoološkom vrtu posledica dugogodišnjeg sistemskog zanemarivanja, nepostojanja kontrole i odsustva odgovornosti onih koji upravljaju javnim ustanovama i budžetskim sredstvima.

„Životinje umiru u mukama, izložene su neadekvatnim uslovima, bez odgovarajuće veterinarske nege i stručnog nadzora. Gde su sredstva namenjena zoo vrtovima i zaštiti životinja, ko je odgovoran za kontrolu uslova u kojima se životinje drže? Gde su veterinari, biolozi i inspektori i zašto nisu reagovali na vreme?“, navela je Jelisavčić u saopštenju.

Dodala je da ćutanje institucija predstavlja saučesništvo, a svaki dan bez reakcije znači „novu patnju i nove žrtve“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com