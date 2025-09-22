NASA predstavila novu klasu astronauta, od kojih će neki možda ići i na Mars

NASA je danas predstavila svoju najnoviju klasu astronauta – 10 naučnika, inženjera i probnih pilota izabranih među više od 8.000 kandidata kako bi pomogli u istraživanju Meseca, možda i Marsa.

Prvi je put da u klasi astronauta NASA-e ima više žena nego muškaraca.

Među njima su geolog koji je radio na NASA-inom roveru Kjuriositi na Marsu, inženjer SpejsIks-a čiji su put u svemir sponzorisali milijarderi, što je uključivalo prvu privatnu šetnju svemirom, kao i bivši direktor lansiranja SpejsIks-a.

Grupa će proći dvogodišnju obuku pre nego što stekne pravo da leti u kosmos.

Vršilac dužnosti administratora Šon Dafi rekao je da bi jedan od njih mogao postati prva osoba koja će kročiti na Mars.

Ovo je 24. klasa astronauta za NASA-u otkako je originalni Merkur Sedam debitovao 1959. godine.Prethodna klasa bila je 2021. godine.

NASA je do sada izabrala samo 370 ljudi za astronaute, što je čini izuzetno malom i elitnom grupom – sastavljenom uglavnom od muškaraca.

Najnovija dopuna ekipe – predstavljena svečano u NASA-inom svemirskom centru Džonson u Hjustonu – pridružiće se 41 aktivnom astronautu iz SAD.

(Beta)

