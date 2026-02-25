Nasilje u srpskim školama postalo brutalnije

Škole u Srbiji ne beleže značajno povećanje stope vršnjačkog nasilja od 2009. godine, kada je prvi put izašao protokol o zaštiti učenika od nasilja, ali je ono poslednjih godina brutalnije nego ranije, izjavila je psiholog u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Nišu Branislava Krasić.

Ona je na skupu „Briga o deci kao zajednička odgovornost“ u niškoj Gradskoj kući ocenila da je povećana svest o nasilju i da se ono danas manje prikriva.

„Postoji veći broj prijava u odnosu na 2009. godine, ali nije povećana stopa nasilja već svest o nasilju koje se manje prikriva a sa druge strane češće su prijave koje zapravo i ne spadaju u nasilje već u klasične razvojne vršnjačke konflikte među decom“, izjavila je Krasić na skupu organizovanom povodom 25. februara, Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Po njenim rečima, školski sistem u Srbiji je u jednom trenutku bio „prebukiran“ prijavama nasilja iako u većini slučajeva prijave nisu podnosila deca koja su zaista bila žrtve nasilja.

„Uglavnom se prijavljivalo nasilje koje nije nasilje, već su to neki konflikti poput guranja. Prijave su se pre svega odnosile na fizičko nasilje“, izjavila je Krasić.

Ona je navela da je ranije dominiralo fizičko nasilje među dečacima, a socijalno među devojčicama.

„Socijalno nasilje imalo je uzan dijapazon delovanja u smislu da se moglo prenositi u jednoj veoma zatvorenoj grupi dece. Sa pojavom društvenih mreža, nasilje je brutalnije jer može da se širi na mnogo više nivoa i samim tim izaziva veće posledice kod pojedinaca koji su mu bili izloženi“, kazala je Krasić.

(Beta)

