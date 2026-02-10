Nasilne demonstracije u Tirani protiv vlade zbog korupcionaških skandala

Antivladini demonstranti sukobili su se večeras sa policijom u Tirani, glavnom gradu Albanije, gde su se hiljade ljudi okupile da traže ostavku zamenice premijera zbog navoda o korupciji.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade, a policija je uzvratila vodenim topovima u najnovijim nasilnim protestima koji postavljaju pretnju stabilnosti dugogodišnje vladavine premijera Edija Rame koja je počela 2013. godine, prenosi agencija Rojters.

Političke tenzije eskalirale su od decembra kada je specijalno tužilaštvo optužio Raminu zamenicu Belindu Baluku za navodno mešanje u javni tender za vodeće infrastrukturne projekte i favorizovanje određenih kompanija, što ona negira.

Hiljade ljudi na glavnom trgu u Tirani nosili su zastave i transparente i uzvikivali „Rama idi kući, ova korumpirana vlada treba da podnese ostavku“.

Policija u opremi za suzbijanje demonstracija štitila je zgradu vlade.

Kancelarija specijalnog tužioca zadužena za borbu protiv korupcije i organizovani kriminal zatražila je od parlamenta da ukine imunitet Belindi Baluku ove nedelje da omogući da se uhapsi.

Ne zna se tačno kada će parlament o tome glasati i dali će uopšte glasati.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com