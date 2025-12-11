Naslovne strane za četvrtak, 11. decembar 2025. godine

Beogradske dnevne novine na naslovnim stranama za četvrtak, 11. decembar 2025, pišu o sve kraćem roku za rešavanje problema vlasništva u Naftnoj industriji Srbiji (NIS), predlogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da EU sve zemlje Zapadnog Balkana primi u članstvo. Pišu i o obračunu vatrenim oružjem na Vračaru, posledicama glasina o manjku evra na domaćem tržišti deviza, kao i drugim političkim i društvenim temama.

ALO – „Ko radi za Vučića?“, list piše da je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić ocenio da je opozicija „nesposobna“ i „kupljena od vlasti“. „Mali: Ulažemo 18 milijardi evra u 323 projekta“, list prenosi izjavu ministra finansija o programu „Skok u budućnost – Srbija 2027“.

BLIC – „Skandal sa opasnom spermom“, povodom vesti da je donor s genetskom mutacijom koja izaziva rak „zaslužan“ za začetak 200 dece u sedam država, među kojima je i Srbija. Analiza o prevremenim parlamentarnim izborima „Kad bi kome najviše odgovarali izbori“. Signali iz susedstva nakon Vučićeve izjave o zajedničkoj evropskoj budućnosti regiona u: „Mogu li zemlje Zapadnog balkana zajedno u EU“.

VEČERNJE NOVOSTI – Nakon mnoštva navoda na društvenim mrežama i po medijima da su evri u Srbiji postala deficitarna roba Narodna banka Srbije upozorava: „Kazne za nezasite vlasnike menjačnica“. List prenosi navode Fajnenšl tajmsa: „U Londonu vide Arape kao buduće gazde NIS-a“. Analiza „Novosti“ pod naslovom „Formula ‘Vučić za premijera’ jača SNS“.

DANAS – O dostavljačima na dvotočkašima koji redovno ugrožavaju saobraćaj u „Zbog brzine i umora krše propise“. Nakon smene Marka Parezanovića sa visoke pozicije u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) o vezama države sa Rusijom u: „Moskvi i dalje najbliži Vulin“. Reagovanja na vest da je BIA prisluškivala poljoprivrednike koji su učestvovali u protestima: „Žalosno je što se država bori protiv građana“.

NOVA – „Izborno asfaltiranje“, nakon analize po kojoj su „Putevi Srbije“ gro svog budžeta od septembra do novembra trošilo u opštinama gde su nedavno održani lokalni izbori. „Upucan u kafiću pored obdaništa“, list piše o ranjavanju Vuka Bajruševića. „Zvezdi je meč u Gracu kao finale“, uoči važne utakmice domaćih fudbalera u Ligi Evrope.

KURIR – „Pozitivne reakcije na Vučićev predlog: Zajednički ulazak svih sa Zapadnog Balkana u Evropsku uniju dobar i za Evropu“, piše list.

INFORMER – „Hoće da uhapse Vučića?“, list pita tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću da li je istina da u slučaju „Generalštab“ pripremaju optužnicu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i još četvoro ljudi.

SRPSKI TELEGRAF – „Orbana ruše preko Vojvodine“, list piše da su studenti u blokadi umešani u mađarske izbore.

POLITIKA – Vučić nakon razgovora sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom izjavio: „Gradićemo auto-put od Beograda do Temišvara“. Povodom povratka Srpske liste u lokalne institucije na severu Kosova tekst pod naslovom: „Srbi uklanjaju Kurtijeve barijere na severu KiM“. „Kupci u Kini srpski med ocenjuju kao previše dobar“, kažu pčelari nakon slanja prvog kontigenta svoje robe na Daleki Istok.

(Beta)

