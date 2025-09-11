Naslovne strane za četvrtak, 11. septembar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama danja za četvrtak, 11. septembar 2025, pišu o zahtevu domaće proevropske opozicije da EU uvede sankcije istaknutim predstavnicima vlasti u Srbiji, a bave se i cenama u beogradskim samouslugama i na pijacama.

ALO – O demonstracijama u Francuskoj list piše pod naslovom „Policija ubila boga u blokaderima“. U Nepalu spaljuju žive ljude, a neki to žele i u Srbiji „Krvave šake ruše sve pred sobom“, piše list.

BLIC – „Pasulj poskupeo za 100 dinara, kajmak prešišao 1.700“, piše list o cenama na pijaci. „Loši dani za srpski sport – dva teška udarca za pet dana“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Poziv za kažnjavanje naroda, a ne vlasti“, piše list o zahtevu proevropske opozicije da istaknutim predstavnicima vlasti EU uvede sankcije. „Provizija na kartice digla cene u radnjama“, piše list.

DANAS – „Sankcije EU Vučićevom režimu sada su moguće“, piše list. „Vojna parada kao paravan za politički performans vlasti“, piše list o vojnoj paradi najavljenoj za 20. septembar u Novom Beogradu.

INFORMER – Teroristi izgubili podršku dojučerašnjih saveznika „Blokaderi popili šamarčinu od EU“, piše list. Fudbalska javnost besna „Piksi mora da leti“.

KURIR- List piše: Isti simboli, isti scenario – „Izrežirano, gde god se pojave crvene šake sledi nasilje“. Pod naslovom „Vrlo jasno“, list piše da je Marta Kos „osudila nasilje blokadera“.

NOVA – „Fudbalska bruka i orgije batinaša“, piše list o utakmici reprezentacija Srbije i Engleske u utorak u Beogradu. „Igor Žmirić i Ivan Ristić u trci za komandanta SAJ-a“, piše list o mogućem komandantu Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a.

POLITIKA – „Police u prodavnicama pune mamac proizvoda“ piše list. List piše o drugom upisnom roku na fakultetima beogradskog Univerziteta u tekstu pod naslovom: „Više kandidata nego lane“.

SRPSKI TELEGRAF – Jedina trgovina koja nije ispoštovala mere „Merkator je lanac za katanac“, piše list. Posle debakla fudbalera: Dragane, da se ne ljubimo, „Piksi, sajonara“.

(Beta)

