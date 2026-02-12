Naslovne strane za četvrtak, 12. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 12. februar 2026. godine pišu o suđenju liderima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u Hagu, najavama prelaska zdravstva i obrazovanja u kosovski sistem, novoj generalnoj direktorki Radio-televizije Srbije (RTS) i drugim temama.

ALO – „Uhapšen snajperista klana“, list tvrdi da je spremao likvidaciju visokih srpskih državnih funkcionera.

BLIC – „27 odsto birača još ne zna za koga bi glasalo“, pokazuje istraživanje agencije Faktor plus. „Ekstremna svirepost Tačija i vođa OVK“, o završnici suđenja u Hagu za lidere OVK.

VEČERNJE NOVOSTI – O najavi prebacivanja srpskog zdravstva i školstva u kosovski sistem, list piše u tekstu „Pet nedelja pakla za naš narod na Kosovu“. „Grčićeva zamenila Bujketa“, o novoj generalnoj direktorki RTS-a.

DANAS – „Vučić pokušava da ponizi studente svojom podrškom“, smatraju sagovornici lista. „Od SAJ-a prave lojaliste, od profesora i studenata – teroriste“, piše list. O izmenama izbornih zakona u tekstu „Izborni inženjering će ubuduće biti još lakši“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com