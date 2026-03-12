Naslovne strane za četvrtak, 12. mart, 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 12. mart, pišu o godišnjici ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića (1952-2003), ratu na Bliskom istoku i predstojećim lokalnim izborima u deset opština i gradova u Srbiji.

ALO – O situaciji na Kosovu i odnosima Prištine i Vašingtona list piše u tekstu „Kurti planirao da ubije Grenela“. „U aprilu nam stiže sneg“.

BLIC – Povodom 23. godišnjice ubistva Đinđića pod naslovom: „Politička pozadina atentata do danas nije otkrivena“. „Evropa u panici zbog goriva“, o ratu na Bliskom istoku.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o navodnim planovima SAD za Iran: „Posle rata model kao u Venecueli?“. Unuka pokojnog predsednika Srbije Slobodana Miloševića: „Tata Marko ne namerava da se vrati u domovinu“.

DANAS – „Sa Đinđićem ćemo se opet sresti u budućnosti“, piše list povodom godišnjice njegovog ubistva. Direktor Grafoprinta Tomislav Karažić o stripu „Nikad robom“: „Mirko i Slavko su nešto čega se sećamo“.

INFORMER – O ratu na Bliskom istoku u tekstu „Tramp šalje vojsku u Iran?“. O odnosima Srbije i Hrvatske „Zagrebu smeta što vojska Srbije nikad nije bila jača“.

KURIR – O odluci hrvatskog pevača Tonija Cetinskog da otkaže koncert u Novom Sadu u tekstu „Prava istina o otkazivanju koncerta u Spensu“. O situaciji na Kosovu u tekstu „Kurti izgubio podršku Evropske unije i Amerike“.

NOVA – „Fantomske liste hroničan problem izbora u Srbiji“, kazao je programski direktor „Crte“ Raša Nedeljkov o pripremama za lokalne izbore. List piše da je nova politička platforma „EU5“ koju je inicirao lider stranke „SRCE“ Zdravko Ponoš „Koalicija proevropskih snaga alternativa Vučiću“.

POLITIKA – „Ekspo će biti kruna svega do sada urađenog“, ocenio je za taj list ministar finansija Siniša Mali. List piše i da je „Cena struje u Srbiji otporna na sukobe na Bliskom istoku“.

SRPSKI TELEGRAF – Povodom godišnjice ubistva nekadašnjeg premijera list piše „Sedam ključnih misterija o ubistvu Đinđića“. O odnosima Beograda i Zagreba u tekstu „Hrvati digli bajraktare“.

(Beta)

