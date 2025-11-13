Naslovne strane za četvrtak, 13. novembar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 13. novembar 2025, pišu o štrajku glađu Dijane Hrka u Beogradu, izboru novog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i odnosima dela opozicije i studenata.

ALO – Najava: „Danas sastanak Vučića i Makrona u Parizu“.

BLIC – „Zašto studenti ne žele da im se ‘rovare’ imena sa liste“, piše list. „Od tegle ajvara, preko ruža do ‘crvenog zlata’ „, o onima i su se iz gradova odselili u sela.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o opoziciji pod naslovom: „Gard prema studentima, a zahtevima nikad kraja“. „Ekonomiju čuvaju 52,2 tone zlata“, piše list o državnim rezervama.

DANAS – „Moguće da parlamentarni i predsednički izbori budu zajedno“, piše list. „Dijana Hrka ogolila monstruoznost režima“, piše na naslovnoj strani.

INFORMER – List piše: „Blokaderi bi da ubiju Dijanu Hrku“. Promene zakona „Vozači dobijaju digitalni dosije“.

KURIR – Pod naslovom „Otpadnici“, o navodnoj studentskoj listi.

NOVA – „Lokaciju poklanjamo, a uz to još i plaćamo rušenje Generalštaba“, piše list. List piše da je predsednik Srbije drugi put ove godine u poseti Francuskoj: „Više ne pomaže ni Makronova ‘ruka spasa’ „.

POLITIKA – „Izabrano osam od devet članova Saveta REM-a“, piše list. „Od 1. januara žene odlaze u penziju sa 64 godine“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – List piše: Detalji jednog od najvećih skandala bivše vlasti „Kako je Maršalat prodat u bescenje“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com