Naslovne strane za četvrtak, 14. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 14. avgust 2025, pišu o sukobima demonstranata i pristalica Srpske napredne stranke u Vrbasu i Bačkoj Palanci i stavovima opozicije, policije i vlasti o tome, a pišu i o hapšenju u Pančevu gde je na reci Tamiš vozač vodenog skutera ugrozio šestoro dece.

ALO – „Blokaderi hoće građanski rat“, piše list o demonstracijama širom Srbije. „Nišlije ubijene u Južnoj Americi“, trojica Nišlija ubijena u obračunu kriminalnih grupa.

BLIC – List piše o sukobu demonstrana i pristalica SNS u Vrbasu i Bačkoj Palanci pod naslovom: „U neredima povređeno 68 ljudi“. „Skuterom gazio decu po Tamišu“, o hapšenju vozača vodenog skutera u Pančevu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Skuterom po dečijim glavama“, o hapšenju vozača skutera. „U Srbiji 100.000 stranih radnika“, piše list.

DANAS – List piše da opozicija tvrdi da SNS podgreva priču o „otcepljenju Vojvodine“ da bi opravdala nasilje na protestima, u tekstu pod naslovom: „Jeftin trik iz radikalske kuhinje“. „Sukobi kao poslednja odbrane posrnule vlasti“, piše list.

INFORMER – „Blokaderi žedni krvi“, piše list o demonstracijama u Srbiji. „Vučić: Nisam diktator izbori će biti pre roka“.

KURIR – „Divljanje. Skuterom umalo ubio decu koja su trenirala na Tamišu“. „Vučić: Izbora će biti pre zakonskog roka, ne pada mi napamet da menjam ustav“.

NOVA – Pod naslovom: „Dupli aršini“ list piše da je policija, nepostupanjem u Vrbasu samu sebe ukinula i da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačič treba da podnese ostavku. „Divljao skuteriom na Tamišu, povredio šestoro dece“, piše list navodeći da je zbog toga uhapšen sin pančevačkog biznismena bliskog SNS-u.

POLITIKA – „Najogoljenije nasilje blokadera, branićemo se“, rekao je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. „Vozač skutera povredio šestoro dece na Tamišu“, piše list o hapšenju u Pančevu.

SRPSKI TELEGRAF – „Blokaderi spremali Kristalnu noć za SNS“, piše list. „Uzeli ste nam teritorije“, prenosi list Vučićev odgovor austrijskom novinaru na konferenciji za novinare povodom posete kancelara Austrije Beogradu.

