Naslovne strane za četvrtak, 14. januar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama za četvrtak, 14. januar 2026. piše o predstojećoj poseti delegaciji evroposlanika nepoželjnoj za vlasti Srbije, o navodno sve bližem dogovoru o preuzimanju Naftne industrije Srbije (NIS), o protestnom grudvanju pevačice u Čačku, napadu na Srbe i Albanca na Kosovu.

ALO- Vučić posle sastanka sa šeikom Bin Zajedom: „Iz Emirata uvek stižu dobre vesti“. Ministar Zlatibor Lončar kaže „Lažovi hoće vlast preko bolesne dece“.

BLIC – Reportaža i razgovor sa ekipama više preduzeća i institucija koje su se borile sa snegom: „Heroji na minusu“. „NIS blizu kupca“, rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Emiratima. „Umro Mark Brnović“, nesuđeni ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ledenice na Bekutu u režiji blokadera“ na koncertu na čačanskom Gradskom trgu. „Pucaju u Srbe pred emisarom za dijalog“ – o ranjavanje dvojice Srba i jednog Albanca u Dečanima. List ponovo tvrdi da samo što nisu podnete tužbe protiv država Zapada zbog zdravstvenih problema navodno izazvanih osiromašenim uranijumom.

DANAS – Da li će SAD Srbiji uvoditi carine od 500 odsto zbog poslovanja s Rusijom razmatra list pod naslovom: „Tramp kažnjava Srbiju zbog veza sa Rusijom i Iranom“. „Od ‘ološa’ do ‘mrzitelja’ Srbije“, povodom pogrda kojima predstavnici vlasti „časte“ pojedine članove delegacije Evropskog parlamenta koja dolazi u istraživačku misiju. O stavovima opozicije za formiranje zajedničke liste na predstojećim lokalnim izborima u tekstu pod nazivom „Konačna odluka ipak ne zavisi od nas“.

INFORMER- Dogovor o prodaji blizu „NIS žele i Mađari i Arapi“. Pod naslovom „Hteli da linčuju Bekutu“, o koncertu u Čačku.

KURIR- Blokaderi i hrvatski ekstremisti u istoj misiji „Blokaderi ledenicama gađali Bekutu, krivična prijava zbog koncerta Snežane Đurišić u Zagrebu“, piše list. Iran počinje vešanja demonstranata: „Narod traži Trampovu pomoć“.

NOVA – „Režim beži od Brisela, ali čeka ispred EU bankomata“, o međusobnim optužbama da li je poseta evroposlanika (ne)planirana ili (ne)poželjna. Intervju s teniserom Džonom Mekinroom: „Nikad ne znaš kad će Đoković da izvuče ‘zeca iz šešira’ i dobije i Alkaraza i Sinera“. O stanju na domaćoj književnoj sceni: „Nagrade su postale zamena za književni život“.

POLITIKA – Nakon eskalacija tenzija na Bliskom Istoku „Tri arapske države ubeđuju Trampa da ne napadne Iran“. Da li će se ispraviti greška sa niskom rudnom rentom posle promene vlasništva u NIS-u piše u članku pod naslovom: „Može li Srbija da vrati svoja naftna polja“. „Skupštinska polemika o ‘Mrdićevim zakonima’ „, kojima se predlaže niz promena u pravosuđu i organizaciji tužilaštava.

SRPSKI TELEGRAF – „Hrvatska špijunska mreže razbijena u Srbiji“, tvrdi list i tvrdi da su blokade osveta za strašan debakl. O tome da je Ana Bekuta morala da peva iz kombija u tekstu „Blokaderi gađali Bekutu“.

(Beta)

