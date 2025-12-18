Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za četvrtak, 18. decembar 2025, pišu o odluci da se Srbija ne pojavi na Samitu EU-Zapadni Balkan, troškovima specijalizovane izložbe EXPO 2027, o odustajanju američkog preduzetnika Džerarda Kušnera od gradnje Trampovog hotela u Beogradu, tenzijama i zaoštravanju retorike između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i drugim temama.

ALO – „Poraz Srbije je pobeda za blokadere“, list piše o odustajanju od gradnje Trampovog hotela u Beogradu. „Putin: Zapad je rastrgao Jugoslaviju, Rusiju neće moći“, list prenosi izjavu ruskog predsednika.

BLIC – Srbija već nekoliko godina stagnira kada je reč o napretku procesa pristupanja Evropskoj uniji, piše list u tekstu „EU odložila otvaranje klastera tri“. Odnosi između Rusije i SAD se zaoštravaju, a Amerikanci prete da će uvesti Rusima nove sankcije ako ne prihvate mirovni plan o okončanju rata u Ukrajini. „Uhapšeni pedofili, mamili decu preko lažnih profila“, o akciji srpske policije.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da Srbija bojkotuje samit EU-Zapadni Balkan zbog toga što su joj „dosadile ucene“. „Suspendovanje projekta pravi šum sa Trampom“, o posledicama odustajanja američkog investitora od gradnje luksuznog hotela na mestu gde je bombardovana zgrada Generalštaba. „Iz penzije ponovo za katedru“, o zahtevu prosvetnih sindikata.

DANAS – „Impulsivna odluka uvređenog vladara“, o Vučićevom povlačenju sa evropskog samita. Novinar televizije N1 Mladen Savatović nakon verbalnog napada Vučića kaže u intervjuu za list „Podneću tužbu protiv predsednika“. List piše o zatvaranju fabrike Leoni kod Niša i otpuštanju 1.900 radnika.

INFORMER – „Vučić: Srbija ne da na sebe“, list prenosi izjavu predsednika države Aleksandra Vučića povodom Samita Evropske unije Zapadnog Balkana, na kojem Srbija ne prisustvuje. „Putin: Rusija neće rat sa Evropskom unijom“. „Blokaderi zapretili: Uništićemo i Ekspo“, list piše da su studenti u blokadi najavili zaustavljanje izgradnje Ekspa.

KURIR – „Povlačenjem investitora zbog hajke blokadera izgubili smo 275 škola, 500 vrtića, 12 dečijih klinika ili 27 renoviranih porodilištva“, piše list o odustajanju od gradnje Trampovog hotela i ocenjuje da su studenti u blokadi doprineli tome.

NOVA – „Putuj Evropo, nemoj više čekati na nas“, o odluci Srbije da ne učestvuje na samitu EU koji je posvećen Zapadnom Balkanu. List piše da specijalizovana izložba najavljena za 2027. godinu nije isplativ projekat i da Srbija previše novca ulaže u to: „Otvaranje EXPO izložbe koštaće 20 miliona evra“.

SRPSKI TELEGRAF – „Plan za rušenje Vučića i Srbije: Afera Generalštab samo vrh ledenog brega“, piše list. „Izostanak sa Samita snažna poruka Srbije Briselu: Kada nema klastera, šta ćemo mi tamo“, piše list.

POLITIKA – List piše o reakcijama nakon odluke da se Srbija ne pojavi na samitu u Briselu „Srbija na evropskom putu samo kao suverena zemlja“. Hrvatska odlagala nuklearni otpad na granici sa susedima i time „ponizila Bosnu i Hercegovinu“. Posle pucnjave u Australiji, u kojoj je poginulo 15 ljudi, analizira se povezanost tog događaja sa terorističkim organizacijama „Islamska država ponovo diže glavu“.

