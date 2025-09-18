Naslovne strane za četvrtak, 18. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 18. septembar 2025. pišu o uhapšenom studentu Bogdanu Jovičiću koji je optužen za nasilničko ponašanje na javnom skupu i štajkuje glađu, o pripremi vojne parade na Novom Beogradu i najavi sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Marka Rubija.

ALO – „Crni dim kod nuklearke Zaporožje“, o granatiranu najveće nuklearne elektrane u Evropi. „Žene će dobijati poziv za pregled dojke“ – počela da radi aplikacija koja će brojati koliko se žena poziva i odaziva na mamografske preglede.

BLIC – „Vojni rok od 75 dana, služenje u devet centara“, piše list o tome šta je trebalo da bude ovog septembra. List piše i o najvi Vučića da će se u Njujorku sastati s Rubiom radi razgovora o američkim carinama na robu iz Srbije.

VEČERNJE NOVOSTI – „Klimatske promene kao ubice naših njiva“, istraživanje tog lista. List piše i o istraživanju ruskih obaveštajnih službi o protestima u Srbiji protiv vlasti.

DANAS – „Bogdan na sahranu oca doveden u bukagijama“, piše list o studentu Bogdanu Jovičiću osumnjičenom za nasilničko ponašanje na javnom skupu i koji je zbog štrajka glađu iz privora u Novom Sadu prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu. List istražuje koliko će građane koštati održavanje Vojne parade „Snaga jedinstva“ u subotu, 20. septembra.

INFORMER – „Rubio hoće sastanak sa Vučićem“, o najavljenom susretu. „Prva linija metroa do kraja 2029“, piše list.

KURIR – List piše da studenti u blokadi imaju poteškoće oko sastavljanja liste za izbore.

NOVA – „Premijer Đuro Macut smenio šefa kabineta“, piše list. „Za radnike ‘Apoteka Beograd’ nema plata, a rukovodiocima za prevoz može i 80.000 dinara“. List piše o skupu ispred Centralnog zatvora u Beogradu u znak podrške uhapšenom studentu Jovičiću.

POLITIKA – „Vučić iduće nedelje sa Rubiom o tarifama“. „Kralj Čarls priredio carski doček Donaldu Trampu“, piše list o poseti američkog predsednika Londonu. „Odbranićemo Srpsku“, kaže predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u intervjuu.

SRPSKI TELEGRAF – „Posle Sija, Putina i cara, Vučić sa prvim Trampovim čovekom“, o najavljenom sastanku predsednika Srbije i Marka Rubija. List piše da je preminuo fudbaler Dejan Milovanović.

