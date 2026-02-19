Naslovne strane za četvrtak, 19. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 19. februar 2026, pišu o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Indiji, izgradnji akvarijuma na beogradskom Ušću i nasilju nad studentima u Novom Sadu.

ALO – „Vučić u Nju Delhiju: Sve jača saradnja sa Indijom“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BLIC – „Nole ide na Indijan Vels“, piše list o planovima tenisera Novaka Đokovića. List pod naslovom „Korak dalje od mira?“, piše da su u Ženevi bili pregovori Rusije, Ukrajine i SAD.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Indiji pod naslovom: „Saradnja u odbrambenoj industriji naša šansa“. List piše o prosveti pod naslovom: „Članovima sindikata veće jubilarne nagrade“.

DANAS – „Vlast samo izaziva nezadovljstvo građana“, piše list. O tome zašto je Novi Sad uporište nasilnika povezanih sa SNS-om, list piše pod naslovom: „Batinašima disciplinuju studente“.

KURIR – „Indija nastavlja sa politikom nepriznavanja Kosova“, piše list o Vučićevoj poseti Indiji.

INFORMER – „Modi: Sa Srbijom gradimo budućnost“, list prenosi izjavu indijskog premijera Narendra Modija, nakon sastanka sa Vučićem.

NOVA – „Vučić ohrabruje nasilje“, piše list o stavovima predsednika Srbije. „Za akvarijum na Ušću najmanje 8,7 miliona evra“, piše list.

POLITIKA – „Indija poštuje našu slobodu i suverenost“, rekao je Vučić u Indiji. „Srbija mnogo više izvozi nego što uvozi poljoprivredne prouzvode“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – „Sve počasti za predsednika: Vučić glavni gost u Indiji“, piše list o Vučićevoj poseti.

