Naslovne strane za četvrtak, 19. mart 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 19. mart 2026. pišu o sukobima na Bliskom istoku, curenju podataka korisnika "Telekoma Srbije", lokalnim izborima 29. marta i navodnim pritiscima na zaposlene u javnim preduzećima da prisustvuju mitinzima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

ALO – O političkoj situaciji na Kosovu list piše u tekstu „Kurti dobio po ušima od Amera“. O potpisivanju ugovora za izgradnju brze saobraćajnice Bački Breg-Srbobran u tekstu „Nova saobraćajnica za budućnost Srbije“.

BLIC – „Iran kreće u totalnu osvetu“, o sukobima na Bliskom istoku. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o tvrdnjama da su radnici javnih preduzeća primorani da dođu na skup vladajuće Srpske napredne stranke „Meni na mitinge ne mora da dolazi niko ko ne želi“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Izrael redom ubija lidere“, o sukobima sa Iranom. „Gradi se nova saobraćajnica“, o potpisivanju ugovora za izgradnju brze saobraćajnice Bački Breg-Srbobran, takozvanog „smajlija“. O suđenju za slučaj Banjska na Kosovu, list piše u tekstu „Kriv je svako ko je nosio šajkaču“.

DANAS – „Lični podaci građana sad ‘na izvol’te’ prevarantima“, o curenju zaštićenih informacija više od 600.000 korisnika Telekoma Srbije. „Sve veći otpor uguravanju u autobuse“, o mitinzima Srpske napredne stranke 21. marta u Beogradu i nekoliko dana kasnije u Vranju.

INFORMER – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Nuklearna katastrofa neizbežna“. „Srbi oteli milionera u Španiji“.

KURIR – O ratu na Bliskom istoku „Tramp cilja ‘nuklearnu planinu’ u Iranu“. „Srbi uhapšeni posle otmice milionera“, piše list.

NOVA – „Funkcioneri SNS prebacuju imovinu na članove porodica“, tvrdi list. O lokalnim izborima 29. marta u tekstu „Prete građanima da ne izađu na glasanje jer žele manju izlaznost“. „Podaci 600.000 građana na meti zloupotrebe“, o procurelim podacima iz Telekoma Srbije.

POLITIKA – „Naša zemlja odlučno nastavlja evropski put“, poručila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić iz Brisela. „Tri scenarija za NIS posle 24. marta“, o američkim sankcijama i prodaji ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji.

SRPSKI TELEGRAF – O ugovoru za izgradnju brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“ list piše u tekstu „Ovo je naš put u budućnost“. List piše i o zdravstvenom stanju narodne pevačice Zorice Brunclik.

(Beta)

