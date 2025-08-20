Naslovne strane za četvrtak, 21. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 21. avgust 2025. godine pišu o skupu pristalica Srpske napredne stranke koji se protive blokadama, o obustavi isplate ruskih penzija u Srbiji i ostalim društveno-političkim temama.

BLIC – „Sve veći jaz između pristalica i protivnika vlasti“, piše list. „Dodiku oduzimaju diplomatski pasoš“, list piše o predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. „Tropski dan, a onda nevreme i zahlađenje“.

VEČERNJE NOVOSTI – „‘Zamrznuto’ 808 penzija iz Rusije“. List piše i o hapšenjima na Kosovu i Metohiji.

DANAS – „Stranke Zleno-levi front i Pokret slobodnih građana pisale Evropskoj Komisiji“. „Samo deseti deo ulaganja za EKSPO dovoljan za savremeniju hitnu službu“. List piše i o skupovima pristalica Srpske napredne stranke (SNS) u više gradova u Srbiji protiv blokada.

NOVA – List piše o hapšenju studenta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Andreja Tanka. „Zapad zazire od Vučića ostala mu samo Rusija“, piše list.

POLITIKA – „Šetnje protiv blokada u 50 gradova i sela Srbije“. „Sankcije Gasprom banci zaustavile isplatu ruskih penzija“. „Referendum i ‘smena’ Dodika teme Skupštine Srpske“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com