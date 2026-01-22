Naslovne strane za četvrtak, 22. januar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama za četvrtak, 22. januar 2026, piše o narušavanju odnosa između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u realnom vremenu u Davosu, pogodbi za nabavku letećih taksija za predstojeći „Ekspo“ u Beogradu, skupštinskoj raspravi o izmenama pravosudnih zakona, sve bližeg dogovora o prodaju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

ALO – „Evropa zanemela pred govorom o Grenlandu i drugim temama“, o obraćanju američkog predsednika Trampa u Davosu. „Vaterpolisti kreću ka medalji“, o reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu u Beograd.

BLIC – „Tramp: Ako padne Amerika, padate i vi“, o govoru predsednika SAD koji je uzdrmao evroatlantske odnose. Ministar Mali najavljuje kraj energetske krize u tekstu „Očekujem da MOL do kraja marta preuzme NIS“. O još nezavršenoj proveri rezultata izbora na Kosovu „Ukradeno 15.000 glasova, a Kurti bezbrižan“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Deportovali vozače zbog viška dana u šengen zoni“ nakon stupanja na snagu novih EU propisa za prelazak zajedničke granice, kao i posledicama koje to ima na domaće špeditere. U Davosu pao dogovor sa firmom iz Silicijumske doline, pa „Srbija kupila ‘leteći taksi'“. „Sednica Vlade u subotu, moramo da nađemo bezbedno mesto za Srbiju“, kaže predsednik države Aleksandar Vučić.

DANAS – „Studenti na silu izbačeni sa Filozofskog fakulteta“ nakon intervencije policije u Novom Sadu. Članovi Beogradske filharmonije se bune nakon imenovanja novog direktora „Filharmoničari apeluju na Suđića da se povuče“. O tome da li će Srbija dobiti i poslednji, američki „amin“ za promenu vlasništvu u NIS-u tekst „Svi čekaju odluku OFAC-a“.

KURIR – „Leteći taksi stiže na EXPO“, o sklapanju dogovora sa američkom kompanijom. List piše o dolasku evroposlanika u Srbiju.

INFORMER – Ministar kulture Nikola Selaković u intervjuu za list kaže „Svete mi se zato što su ostali bez miliona“. List piše o Trampovim pretnjama da će okupirati Grenland koji pripada Danskoj.

NOVA – O još uvek nerazjašnjenom plamenu koji je zahvatio četvrti sprat Specijalnog suda: „U požaru uništen kabinet tužioca za ‘nadstrešnicu'“. Dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević u intervjuu tvrdi: „Režimu ističe vreme, s razlogom se plaše akademske zajednice“. List navodi i da u ćuprijskoj bolnici „porodilište radi sa jednom doktorkom“.

POLITIKA – Izveštaj sa skupštinskog zasedanja pod nazivom „Zakoni ostali u senci međusobnih obračuna“. O izložbi postavljenoj u holu Skupštine uoči dolaska misije evroparlamentaraca „Kome smeta izložba o jasenovačkom genocidu“. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović za Politiku kaže da „I ‘Petrohemija’ ide MOL-u, kupujemo pet odsto od Mađara“.

SRPSKI TELEGRAF -List piše da je Vučićev govor u Davosu pogledalo skoro 370.000 ljudi. „Ne terajte me da silom uzmem Grenland“, o Trampovom obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com