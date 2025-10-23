Naslovne strane za četvrtak, 23. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za četvrtak, 24. oktobar, 2025. pišu o incidentu u „Ćacilendu“ i sahrani generala Nebojše Pavkovića.

ALO – „Teroristički napad blokadera“, o incidentu kod Doma Narodne skupštine Srbije. List piše da je sahranjen haški osuđenik gemeral Nebojša Pavković, u tekstu pod naslovom:“Vojnik do kraja“.

BLIC – „Ovo je užasan akt terorizma“, prenosi Blic izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o incidentu u „Ćacilendu“. „Pali Vračarci. Udar na klanove u Crnoj Gori“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Zapalio sam šatore da bi me policija likvidirala“, prenose Novosti izjavu osumnjičenog za napad na „Ćacilend“. „Poslednji raport za generala“.

INFORMER – „Blokader pucao na člana SNS“, o incidentu ispred Skupštine Srbije. „Osvete ne sme biti, normalna Srbija hoće mir“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

KURIR – List piše o ranjavanju čoveka koji je bio s pritalicama vlasti u šatorima ispred Skupštine Srbije, u tekstu podd naslovom „Stravično“.

DANAS – „Ćacilend kao paravojni kamp bez ikakve kontrole“. „Vučić u ulozi tužioca i sudije“.

NOVA – „Ćacilend zapaljen, režim doliva benzin“. „Srbija mora da uđe u zajedničku nabavku gasa sa EU“.

POLITIKA – „Vučić: Užasan teroristički napad“. „General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu“.

SRPSKI TELEGRAF – „Blokader pucao u čoveka“, o ranjavanju čoveka koji je bio s pritalicama vlasti u šatorima ispred Skupštine Srbije.

